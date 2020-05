Lippe-Krimis in Neuauflage

Band 1-6 (Bd. 1-16 als eBook)

Bielefeld/ Kreis Lippe. Seit 2000 begeistern die Lippe-Krimis des Autorenduos Reitemeier/Tewes nun schon und nach 20 Jahren haben sie mittlerweile Kultstatus erreicht. Humor, Spannung, interessante Charaktere und eine gute Portion Lokalkolorit – das macht die Reihe so erfolgreich.

Seit Band 17 haben die Lippe-Krimis im Pendragon Verlag eine neue Heimat gefunden. Um die ganze Reihe stimmig zusammenzuführen, und auch die alten Fälle wieder zu neuem Leben zu erwecken, legen werden die ersten 16 Bände neu aufgelegt:

Band 1-6 gibt es ab sofort als Print (ET: 22.05.)

Band 1-16 gibt es ab sofort als eBook (ET: 15.05.).

Weitere Print-Bände in Neuauflage folgen.

Außerdem erscheint im Herbst Band 19

Jupp Schultes 19. Fall!

Schüsse in Heidenoldendorf. Direkt vor dem Obernkrug, der Dienststelle von Jupp Schulte und seinen in Ungnade gefallenen Kollegen. Schulte kennt den Mann, dergerade auf offener Straße angeschossen wurde, ein kleiner Gauner, der in Verbindung zu dubiosen Wettbüros steht. Eigentlich ist das ein Fall für die Kreispolizeibehördein Detmold, doch Schulte pfeift darauf, ermittelt auf eigene Faust und gibt sein Wissen nicht weiter. Schon bald steckt er bis zum Hals in Schwierigkeiten.

Jürgen Reitemeier und Wolfram Tewes: Den ersten gemeinsamen Krimi schrieb das erfolgreiche Autoren-Duo im Jahre 2000. Es folgten bislang 18 weitere Bücher in dieser Reihe, die alle in ihrer lippischen Wahlheimat spielen. Zuletzt erschien »Wenn Tote töten«.