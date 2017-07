Lippe für Touristen schmackhaft gemacht

Lemgo. Im niederländischen Kampen fanden die diesjährigen Internationalen Hansetage unter großer Beteiligung von Delegierten und Gästen aus dem gesamten Bereich der Hanse, von Island bis Russland, von Frankreich bis Finnland, statt. Dabei war auch wieder die Alte Hansestadt Lemgo vertreten; sowohl mit den Delegierten der Lemgoer Hansekommission und drei Jugenddelegierten als auch Vertretern von Lemgo Marketing sowie der Stadtverwaltung.

„Wasser verbindet“ war das Motto in der Stadt am Rande des Ijsselmeers, die vom 15. bis zum 18. Juni 2017 die internationalen Hansetage ausrichtete.

Im Stadtpark, der historischen Altstadt, am Hafen und in der ganzen Stadt fand bei überwiegend gutem Wetter ein kulturelles farbenfrohes Spektakel für mehrere Hunderttausend Gäste statt. Auf kleinen und großen Konzertbühnen, Straßentheatern, bei Paraden und der Kunstmeile HanseArt traten nicht nur Gruppen und Künstler aus den Niederlanden, sondern auch aus einer Vielzahl von internationalen Hansestädten auf. Auf dem Hansemarkt präsentierten sich zudem fast 100 Städte mit ihrem vielfältigen Angebot. Am Lemgoer Stand waren neben Informationsmaterial auf Niederländisch, Englisch und Deutsch für die Erwachsenen bei den Kindern aus Luftballons gefertigte Schwerter und Pudel der Renner. Selbstverständlich informierten die Lemgoer nicht nur über ihre Stadt, sondern über Lippe als Gesamtheit; denn Wälder und Hügel sind für die Gäste aus unserem westlichen Nachbarland besonders attraktiv.

Für die Vertreter/innen der Alten Hansestadt Lemgo standen diverse Arbeitskreise, der Austausch im Wirtschaftsforum sowie die Delegiertentagung auf dem Programm und als neues Mitglied des separaten Hansevereins wurde Lemgo besonders begrüßt. In Letzterem ging es bei den Beratungen auch um die Möglichkeiten der Verknüpfung von beteiligten Hansestädten in europäischen Kulturrouten. Diese besondere Form des Kulturtourismus ist häufig auch verbunden mit besonderen Fördermitteln der EU.

Mit einer schwungvollen Abschlussparade verabschiedeten sich die Internationaen Hansestädte von Kampen / NL und freuen sich schon jetzt auf ein Wiedersehen in Rostock bei den nächsten Internationalen Hansetagen im Jahre 2018.