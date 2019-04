Lions Head rockt den Leineweber-Markt

Bielefeld. Vom 29. Mai bis 2. Juni feiern die Bielefelder und ihre Besucher an fünf Tagen den Leineweber-Markt 2019. Die großen Konzert-Abende am Mittwoch und Donnerstag auf dem Jahnplatz zählen zu den Höhepunkten.

Den ersten Headliner für die Jahnplatz-Konzerte lässt Veranstalter Bielefeld Marketing schon aus dem Hut: „Lions Head“ tritt am Donnerstag, 30. Mai, auf. Der New Yorker Musiker eroberte mit Hits wie „Begging“ und „When I Wake up“ die Radiosender und Online-Playlisten. Lions Head, bürgerlich: Ignacio „Iggy“ Uriarte, vermischt für seine leichtfüßige Pop-Musik elektronische Klänge, treibende Rhythmen und melodiöse Gitarren.

Als Vorgruppe von Lions Head tritt die Band „Kathrina“ aus Rheda-Wiedenbrück auf. Die fünf Jungs holten beim Leineweber-Fan-Voting von Bielefeld Marketing die meisten Stimmen und sicherten sich so den Auftritt auf der Jahnplatz-Bühne. Kathrina setzen auf deutschsprachige Singer-Songwriter-Texte, die zum Nachdenken anregen. Dabei haben sie ein Faible für Augenzwinkern und Ironie.

Die Künstler für den Konzertabend am Mittwoch auf dem Jahnplatz wird Bielefeld Marketing in den kommenden Wochen bekannt geben – ebenso wie das komplette Programm für das Stadtfest. Auf zehn Plätzen vom Klosterplatz über den Alten Markt bis zum Rathausplatz wird viel los sein. Auf insgesamt sechs Bühnen erwartet die Besucher jede Menge Programm. Der Jahnplatz wird während der dortigen Konzerte für den Verkehr vorübergehend gesperrt. 2018 erlebten 9.000 Besucher das Konzert von „Glasperlenspiel“ und 7.000 Menschen kamen zum Auftritt von „MIA“. Insgesamt verzeichnete der Leineweber-Markt 400.000 Besucher.

In die Leineweber-Tage fällt in diesem Jahr wieder mit Christi Himmelfahrt ein Feiertag am Donnerstag, 30. Mai – ideal für Ausflüge mit der Familie. Am Sonntag, 2. Juni, öffnen außerdem die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag. Das lange Wochenende vom Mai in den Juni hat in Bielefeld also jede Menge zu bieten.

