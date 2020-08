Lions Club Bad Oeynhausen zu Besuch im Rathaus Vlotho bei Bürgermeister Rocco Wilken

Vlotho. In einer ersten Zusammenkunft in sehr angenehmer Atmosphäre haben sich im Vlothoer Rathaus Bürgermeister Rocco Wilken und Bernd Kunz, Präsident des Lions Club Bad Oeynhausen über die Aufnahme und Entwicklung einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Vlotho und dem Lions Club besprochen. Begleitet wurde das Gespräch vom Verwaltungsmitarbeiter Axel Mowe, unter anderem Ansprechpartner für das Ehrenamt in Vlotho, und dem derzeitigen Vizepräsidenten des Lions Clubs, Dr. Frank Meyer, der selbst in Vlotho wohnt.

Den Lions Club Bad Oeynhausen gibt es seit 1970. Er besteht aus engagierten Menschen aus unterschiedlichen Berufen, die in der gemeinsam erbrachten caritativen Tätigkeit eine höhere Wirksamkeit und Zufriedenheit sehen als sie es allein erreichen könnten. Der Club fördert in lionistischer Tradition Kinder und Jugendliche in Bad Oeynhausen und nun auch seit Neuem in Vlotho an Stellen und in Projekten, wo öffentliche Mittel oder auch andere Hilfsangebote nicht oder zu gering zur Verfügung stehen. Schon seit Beginn seiner Tätigkeit fördern die Lions aus Bad Oeynhausen beispielsweise den Waldkindergarten auf der Ebenöde auf der Grenze zwischen Vlotho und Bad Oeynhausen.

Bürgermeister Wilken freut sich die Ausweitung der Tätigkeiten der Lions nach Vlotho und begrüßt ausdrücklich jede Unterstützung in Vlotho. Das nächste vom Lions Club Bad Oeynhausen unterstützte Projekt in Vlotho wird die Fahrradwerkstatt des Evangelischen Kinder- und Jugendzentrums Valdorf sein.

Der Lions Club Bad Oeynhausen mit seinen aktuellen Präsidenten freut sich auch auf jede Kontaktaufnahme durch Vlothoer Bürger, besonders über Vorschläge für

mögliche Projekte in Vlotho, und zwar unter folgende E-Mail-Adresse: info@lc-badoeynhausen.de.