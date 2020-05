Liederabend im Livestream

Universitätsorchester Bielefeld

Bielefeld. Nach zwei erfolgreichen Kammerkonzerten bietet das Universitätsorchester Projektleitung Bielefeld in Kooperation mit Kanal-21 am kommenden Montag einen Livestream-Liederabend aus dem Fernsehstudio an der Meisenstraße. Sopranistin Lara Venghaus und Orchesterleiter Michael Hoyer präsentieren am 18. Mai um 18 Uhr unter https://www.kanal-21.tv/live-stream deutsche und italienische Werke von Schubert, Strauss, Leoncavallo und Puccini.

Zur Aufführung gelangen bekannte Werke wie die „Zueignung“ aus den letzten Blättern opus 10, aber auch selten aufgeführtes Repertoire wie die in Deutschland nahezu unbekannten Lieder Puccinis. „Wenn Euer Lied das Schweigen bricht bin ich nicht ganz allein“, so heißt es in dem Gedicht „Der Einsame“ von Karl Gottlieb Lappe. Das Liedduo Lara Venghaus und Michael Hoyer hat sich bereits in seinem allerersten gemeinsamen Liederabend unter dem Titel „Rückzug-Ausblick“ mit dem Spätwerk Franz Schuberts und der eher unbekannten Dichtung von Poeten wie Ferdinand Leitner oder dem genannten Lappe beschäftigt. Gerade in die aktuelle Zeit scheinen diese Miniaturen besonders zu passen.

Für das Duo war dieser erste Liederabend der Auftakt zu einer intensiven Zusammenarbeit, die die beiden Bielefelder Musiker sowohl in der Region bekannt machte als auch ins Ausland führte, wo sie 2016 mit dem Etna Glamour für ihre Verdienste um die Völkerverständigung zwischen Deutschen und Italienern ausgezeichnet wurden. Aus ihrer gemeinsamen Italienliebe erwuchs auch das Interesse an den veristischen Liedkompositionen Leoncavallos und Puccinis, die beide in diesem Programm erstmalig zur Aufführung bringen. Gegenüber gestellt werden vier berühmte Stücke von Richard Strauss, die etwa zeitgleich entstanden, jedoch sowohl inhaltlich als auch musikalisch eine kontrastierende Wirkung entfalten werden.

Die Konzertreihe wird unterstützt durch die Stiftung der Sparkasse Bielefeld, den Stadtverband Laienmusik e.V., die Rudolf-August Oetker-Stiftung und den Förderverein des UOB der Uni Bielefeld e.V. und findet in Kooperation mit Kanal-21 und dem Pianohaus Kemp statt. Spenden zu Gunsten der Musiker werden gern entgegengenommen; während der Ausstrahlung wird zu diesem Zwecke ein PayPal-Link und eine Bankverbindung angegeben.

Fotos: Markus Paulußen