Liebe2 – EDEKA und Wittekindshof retten reife Früchtchen

Minden. Die Verschwendung von Lebensmitteln ist ein gesellschaftliches Thema mit zunehmender Bedeutung. Auch die EDEKA Minden-Hannover arbeitet stetig daran, ihren Beitrag zur Verminderung der Lebensmittelverschwendung zu leisten. Dazu gehört auch das Projekt „Liebe2 – Rettet reife Früchtchen“. Dabei erhält Obst und Gemüse, das für den Verkauf ungeeignet, zum Wegwerfen aber zu schade ist, ein „zweites Leben“ als Chutney. Die Produktion übernimmt die Diakonische Stiftung Wittekindshof in Bad Oeynhausen. Liebe2 (ausgesprochen: Liebe hoch zwei) gibt es jetzt exklusiv in den EDEKA Centern in Minden und Porta Westfalica, im EDEKA Röthemeier an der Lübbecker Straße in Dützen und bald auch im WEZ-Markt an der Ringstraße.

Krumme Karotten, weiche Tomaten, zu große oder zu kleine Birnen – oft bleibt Obst und Gemüse, das optisch nicht perfekt aussieht, liegen. Dabei sind diese Produkte nicht verdorben und könnten bedenkenlos verzehrt werden. Mit Liebe2 bekommen reife Früchte und nicht ganz perfektes Gemüse eine zweite Chance, indem sie zu leckeren Chutneys verarbeitet werden und wieder in den EDEKA-Märkten zu kaufen sind. Mit diesem Projekt setzt EDEKA Minden-Hannover ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung.

Liebe2 setzt aber auch auf Integration und Teilhabe. Dank des Kooperationspartners Diakonische Stiftung Wittekindshof produzieren Menschen mit Behinderungen nach Rezepturen des EDEKA Ernährungsservices diese hochwertigen Chutneys. So bleibt die Wertschöpfung unmittelbar in der Region.

Chutneys aus extrareifem Obst und Gemüse

Mitarbeiter des Wittekindshofes holen extrareifes und weniger perfekt aussehendes Obst und Gemüse direkt an den Märkten in Minden und Porta Westfalica ab. Dort wurde es bereits vorsortiert. In der Wittekindshofer Manufructur verarbeiten die Mitarbeiter die Ware zu leckeren Chutneys – grundsätzlich ohne künstliche Zusatzstoffe. Zunächst gibt es die Chutneys in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen: Apfel-Möhre, Mediterrane Paprika, Tomate-Zwiebel, MöhreBirne, Pikante Karamell-Zwiebel und Zwiebel-Ingwer. Ein 210-Gramm-Glas kostet 2,99 Euro. Für die Zukunft sind auch Fruchtaufstriche geplant, die insbesondere aus saisonalem Obst bestehen werden.