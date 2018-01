Lichtmalen

Museumspädagogische Veranstaltung im HNF

Paderborn. Mit Licht zu malen ist ebenso faszinierend wie phantastisch. Acht- bis Zwölfjährige lernen am Freitag, 2. Februar von 16 bis 18 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn die Faszination des Lichtmalens kennen. Mit farbigen LED-Lampen zaubern sie bunte Formen, Wörter und Bilder in die Luft, die mit der richtigen Fototechnik festgehalten werden, ein ebenso kreativer wie kurzweiliger Prozess.

Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich unter Telefon 05251-306-661 oder auf www.hnf.de anmelden. Die Teilnahme kostet sechs Euro.

Foto: Braun Media/HNF