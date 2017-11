Lichterzauber in der Bielefelder Innenstadt

Weihnachtsmarkt mit rund 120 Ständen startet am 23. November 2017

Bielefeld. Der Duft nach Glühwein und gebrannten Mandeln, romantischer Lichterglanz und weihnachtliche Klänge ziehen die Menschen ab 23. November in die Bielefelder Innenstadt. Dann versprühen 120 liebevoll dekorierte Häuschen und funkelnde Lichter quer durch die ganze Innenstadt einen vorweihnachtlichen Zauber. Der von Bielefeld Marketing organisierte Weihnachtsmarkt läuft bis zum 30. Dezember und macht am 26. November (Totensonntag) und vom 24. bis 26. Dezember Pause.

Ein breites Sortiment an Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck und kulinarischen Köstlichkeiten erwartet die Besucher beim Flanieren durch die Altstadt und entlang der Shoppingmeile Bahnhofstraße. Auf dem Altstädter Kirchplatz lädt das rustikale „Haus vom Nikolaus“ mit Schneekanone, Steaks vom Buchenholzgrill und Feuerzangenbowle bei winterlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. Natürlich lockt auch dieses Jahr der Alte Markt wieder mit vielen Ständen in traditioneller Fachwerk-Optik. Und der Jahnplatz erstrahlt mit roten Häusern und funkelndem Lichterhimmel.

Erstmals öffnet der Bielefelder Weihnachtsmarkt am Donnerstag nach Buß- und Bettag. Den Grund liefert der diesjährige Kalender mit späten Adventsterminen: Bei einem traditionellen Montag-Start-Termin hätte der Weihnachtsmarkt nur an 31 Tagen und damit wesentlich kürzer als in anderen Jahren stattgefunden. Durch den früheren Start kommt der Markt nun auf eine normale Länge von 34 Tagen. Es wird außerdem am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, zum ersten Mal ein Adventsfest auf dem Alten Markt geben – anstelle einer Eröffnungsfeier zu Beginn des Weihnachtsmarktes. Bielefeld Marketing stellt ein stimmungsvolles Programm auf die Beine.

Am zweiten Advents-Wochenende lädt der Karitative Weihnachtsmarkt auf den Jodokus-Kirchplatz ein. Von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 16. Dezember, bieten Radio Bielefeld und die Lions-Clubs Leineweber und Sennestadt ein Weihnachtsmarkt-Programm auf dem Süsterplatz an, dessen Reinerlös gespendet wird. Vom 1. bis 23. Dezember werden täglich die Türchen des musikalischen Adventskalenders geöffnet. Besucher können weihnachtlichen Klängen bei Konzerten in der Kirche oder unter freiem Himmel lauschen. Wer noch ein Last-Minute-Geschenk benötigt, hat am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, noch die Möglichkeit. Dann öffnen die Geschäfte der Bielefelder Innenstadt von 13 bis 18 Uhr zum Advents-Shopping.

Der Bielefelder Weihnachtsmarkt öffnet vom 23. November bis 30. Dezember (außer am 26. November und vom 24. bis 26. Dezember) täglich von 11 bis 21 Uhr – freitags und samstags bis 22 Uhr. Das vollständige Programm zum Weihnachtsmarkt erscheint Anfang November. Mehr dann unter: www.bielefeld.jetzt/weihnachtsmarkt

Bildzeile: Der Alte Markt im Herzen der Bielefelder Altstadt bietet eine stimmungsvolle Kulisse für die Weihnachtszeit.

Foto: ©Bielefeld Marketing GmbH