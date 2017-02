Lichtertanz der Elemente 2017

Zingst. Der „Lichtertanz der Elemente“ ist ein Erlebnis für Augen und Ohren! Die Inszenierung der Seebrücke mit Licht, Laser, Feuer und Wasser zu einer besonderen Musik sorgt bei Groß und Klein für Faszination und Staunen. Künstlicher Nebel steigert die Atmosphäre, die Seebrücke steht nahezu in Flammen. Wenn um 20.00 Uhr die letzten Effekte der Licht-Lasershow erloschen sind, ist die Party aber noch nicht zu Ende. Mit der „Zingster Musiknacht“ wird weitergefeiert. Zeitgleich performen Bands und Künstler verschiedenster musikalischer Stilrichtungen in Zingster Bars und Restaurants. Der Ablauf ist denkbar einfach: Einmal bezahlen und dann in allen teilnehmenden gastronomischen Einrichtungen feiern. Ein Muss für Fotografen – der „Fotofrühling Zingst“ mit Foto-Convention, Fotoausstellungen und Vernissagen in den Galerien und Open Air sowie Fotoworkshops der Fotoschule Zingst. Das Umweltfotofestival »horizonte zingst« steht ganz oben in der Publikumsgunst. Werden doch neben Multivisionsshows, Ausstellungen, Fotoworkshops, Fotomarkt auch viele Mitmachaktionen auf offener Straße angeboten, gibt es den Wettbewerb „Bild des Tages“ für alle und die abendliche Bilderflut am Strand mit Musik und Cocktails am „Zuckerhut“.

Kennen Sie Zingst? Wer je auf der Halbinsel weilte, und sei es nur zum Baden, kann sich diesem unwiderstehlichen Zauber, dem spröden Charme der ungebändigten Strände und der wettergegerbten Wälder kaum entziehen.

In Zingst wird das ganze Jahr über kulturelle Vielfalt geboten!

Endlich Muse für Kultur, endlich Zeit zum Genießen. Deshalb bietet Zingst den Urlaubern kulturelle Vielfalt.

Aber ideal ist für einen Gesundheitsurlaub das Frühjahr. Dazu einfach warme Sachen einpacken und kraftvoll am Strand spazieren gehen.

Aus Kultur, Fotografie und Natur finden sich viele Angebote und Anregungen, die den Weg zur eigenen Gesundheit abwechslungsreich machen.

OWL-Journal-Tipp: Das familiäre Hotel Stone befindet sich am Rande des Ostseeheilbades Zingst, zwischen der Ostsee und den Boddengewässern.

Das Hotel Stone zeichnet sich einerseits besonders durch den persönlichen Service und die herzliche, aufmerksame Betreuung der Gäste aus. Die gesamte Inneneinrichtung des Hotels indessen strahlt eine angenehme Klarheit, Modernität und Frische aus, in der sich jeder Gast wohlfühlen kann.

Die modern und gemütlich eingerichteten Nichtraucherzimmer und -suiten laden Sie zum Verweilen und Entspannen ein. Sie verfügen über SAT-TV, Schreibtisch und beheizbare Handtuchhalter, teils mit Küchenzeile und Schlafcouch. Die unterschiedlichen Ferienwohnungen bieten teilweise Platz für bis zu 6 Personen und verfügen über eine Loggia.

Die Suiten des Hotels im Ostseeheilbad Zingst befinden sich auf der ersten Etage des Hauses (Personen-Aufzug vorhanden) und bieten mit ihren jeweils ca. 45m² eine angenehme Atmosphäre für erholsame Urlaubstage an der Ostsee. Jede der Suiten bietet unseren Gästen einen Wohn-, Ess- und Küchenbereich. Der Wohnbereich verfügt u.a. über SAT-TV und eine bequeme Schlafcouch, die für bis zu 2 Personen auch als Aufbettung dienen kann. Die Küchen der Suiten sind u.a. mit einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einem Wasserkocher und einer Kaffeemaschine ausgestattet Lassen Sie Ihren Tag im modernen Frühstücksrestaurant oder im Sommer auf der schönen Sonnenterrasse in Ruhe angehen. Besonders zu empfehlen ist auch der neugestaltete Saunabereich im Hotel Stone mit einer ansprechenden Ruhezone.

Jeden Morgen erwartet Sie eine reichhaltige Auswahl an Brot und Brötchen, verschiedene Wurst- und Käsesorten, Schinken, Salami, Streichwurst, Fisch und Eierspeisen. Weiter bieten wir verschiedene Marmeladen, Müsli, Joghurt, Obst usw.

Ob Fragen zu Ausflügen, Übernachtungen, Gastronomie, Fotografie, Sport und Spiel, Kunst, Kultur, Kurkarte oder Veranstaltungen – die freundlichen, fachkundigen Mitarbeiter der Tourismusinformation Zingst bieten ihren Gästen eine Vielfalt an Informationen rund um den Aufenthalt im Ostseeheilbad. Dazu: Kartenverkauf für Veranstaltungen.

