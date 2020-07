Libori-Krüge und Gläser auch dieses Jahr erhältlich

Paderborn.Die Krüge und Gläser des Paderborner Bierbrunnens zum digitalen Libori-Fest sind auch dieses Jahr beim „Volksfest im Herzen“ erhältlich. Der Verkauf erfolgt ab sofort im Online-Shop (www.paderborn-shop.de) und im Laufe der kommenden Woche in der Tourist Information am Marienplatz.

Am Samstag, 18. Juli, werden die Krüge und Gläser zusätzlich im Sonderverkauf ab 10 Uhr vor dem historischen Rathaus angeboten. Das Motiv des begehrten Libori-Souvenirs ist dem Wahrzeichen des Festes, dem Libori-Pfau gewidmet und zeigt diesen in Herzform mit der Jahreszahl 2020 und dem Slogan „Unser Volksfest im Herzen“.

Zum Sonderverkauf am 18. Juli laden das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing sowie die Tourist Information Paderborn ein. Zur Auswahl stehen das Longdrinkglas (0,2 Liter/2 Euro) und der Steinkrug (0,5 Liter), dessen Kauf sich am Aktionstag besonders lohnt:

Der Steinkrug kostet an diesem Tag mit fünf Euro einen Euro weniger und mit dem Kauf gibt es eine Flasche Paderborner Goldpilsener gratis dazu.