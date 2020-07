Libori-Herzen auch in diesem Jahr erhältlich

Paderborn. Auch wenn es in diesem Jahr kein weltliches Libori gibt, können alle Fans des Volksfestes ihre Libori-Herzen-Sammlung auch 2020 erweitern: Das beliebte Herz gibt es trotzdem. Passend dazu hat die Tourist Information erstmals ein Festivalbändchen gestaltet. Es ist mit einer Holzperle wiederverschließbar und kann somit bei den kommenden Liborifesten erneut getragen werden. Festivalbändchen und Herz sind für jeweils 1,50 Euro in der Tourist Information am Marienplatz sowie im Online-Shop auf www.paderborn-shop.de erhältlich.

Für alle, die noch offensichtlicher zeigen wollen, dass sie „Libori-Fan“ sind, gibt es die wunderschönen blauen T-Shirts mit dem Libori-Pfau. Sie sind als Herren- und Damen-Schnitt in den Größen S-XXL für nur 9,90 Euro erhältlich.

Alle Artikel sind ab sofort in der Tourist Information erhältlich. Am Samstag, 18. Juli, wird es ab 10 Uhr einen zusätzlichen Verkauf der Herzen, Festivalbändchen, Krüge und Gläser vor dem Rathaus geben.