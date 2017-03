Level Up – Reloaded: Fortsetzung des Urban-Gaming-Workshops

Minden. Im vergangenen Jahr gab es das Workshop-Format zum ersten Mal in Minden. Das Stadttheater und die Stadtbibliothek haben im Rahmen des Landesförderprogramms Kulturrucksack NRW einen Urban-Gaming-Workshop angeboten. In diesem Jahr soll das Projekt fortgesetzt werden. Es sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Computerspiel und Theater entwickelt werden.

Dazu werden sich die Teilnehmenden in eine Art theater- und medienpädagogisches Game-Laboratorium begeben. Es wird mit Point’n‘ Click-Adventures experimentiert und an der Verwirklichung von Jump’n‘ Runs gearbeitet. Neu in diesem Jahr ist, dass erstmalig eine Exkursion nach Siegen an den Workshop angebunden ist. In Siegen findet vom 5. bis 7. Mai zum zweiten Mal das internationale Urban Games Festival playin‘siegen statt. Unter dem Motto „Evolution des Spielens – Vergangenheit. Gegenwart. Zukunft.“ Soll in diesem Jahr der urbane Raum der Siegener Ober- und Unterstadt in den Bereichen: Gaming, Science, Exhibition, Performance bespielt werden.

Der Workshop in Minden findet statt am 30. März von 17 Uhr bis 20 Uhr im Jugendhaus Alte Schmiede, Zur Schmiede 7, 32423 Minden. Anmeldung und Informationen unter der Telefonnummer: 0571-9726757 oder per E-Mail: buero@alte-schmiede7.de. Die Exkursion startet am 6. Mai um 9 Uhr am Jugendhaus Alte Schmiede und gemeinsam geht es mit einem Reisebus nach Siegen. Gegen 21 Uhr wird die Gruppe wieder in Minden am Jugendhaus eintreffen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von 10-14 Jahren. Der Kostenbeitrag für den Workshop und die Exkursion beträgt 2 Euro.

Beim Urban Gaming geht es darum, anhand verschiedener Spiele und Aktionen die alltägliche Raumnutzung umzufunktionieren und den städtischen Raum in ein riesiges Spielfeld zu verwandeln. Playin‘siegen wird im Rahmen eines medienwissenschaftlichen Projektseminars der Universität Siegen mit Master-Studierenden unter der Leitung von Prof. Dr. Tristan Thielmann und MBA Gabi Linde organisiert. Weitere Informationen zu dem Urban Games Festival gibt es unter http://playinsiegen.de/.

Das Projekt wird über das Landesförderprogramm Kulturrucksack NRW finanziert. Weitere kulturelle Angebote für 10 bis 14 Jährige Kinder und Jugendliche gibt es in Kürze unter https://www.kulturrucksack.nrw.de/.