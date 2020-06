LEUCHTSIGNAL in Vlotho

Vlotho. Am Freitag, den 5. Juni 2020 werden überall in Ostwestfalen sichtbare Zeichen für die Veranstaltungs- und Kulturszene und den Erhalt von Kunst, Kultur, Theater und Musik gesetzt.

An diesem Abend wird der Funkturm Minden 2 auf dem Jakobsberg in Porta Westfalica für zwei Stunden mit knapp 200 Scheinwerfern illuminiert. 50 bewegliche Scheinwerfer werden Leuchtsignale in die Region senden. Die beweglichen Scheinwerfer werden sich im Laufe des Abends mehrfach zu einem Leuchtsignal bündeln und in verschiedene Kommunen in Ostwestfalen gesendet. Die Aktion „LEUCHTSIGNAL“ wird von den Unternehmen Lange & Ohlemeyer Veranstaltungstechnik, Porta-Event und der Lichtereignis-Manufaktur umgesetzt.

Und auch Vlotho ist dabei !!!

Ausgelöst durch die Covid-19 Pandemie wird die Situation der Veranstaltungswirtschaft derzeit auf eine harte Probe gestellt, die in dem Ausmaß der derzeitigen Situation einer Untersagung von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 die Kulturschaffenden und die damit verbundenen Gewerke ins Abseits und vor die Frage einer wirtschaftlichen Kapitulation stellt.

Die zur Unterdrückung einer Ausbreitung des Virus getroffenen Maßnahmen haben in den ersten Wochen einen kompletten Stopp der Wirtschaft zur Folge gehabt und die derzeit vollzogenen Lockerungen des LockDown führen langsam in Phasen und dynamisch zurück zu einer gefühlten Normalität.

Diese Normalität muss aber, unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen, auch für die Kultur- und Kreativszene gelten.

Um an dieser Aktion mitzuwirken, haben sich das Jugendzentrum, das Kulturbüro Vlotho und der Verein Umsonst & Draussen Kultur e.V. zusammengeschlossen und eine kleine „Pop-Up-Kulturkneipe“ organisiert.

Am Freitag, den 5. Juni 2020 wird vor der Kulturfabrik ab 20 Uhr gemeinsam auf das ankommende Leuchtsignal gewartet.

Wenn der Lichtstrahl an der Kulturfabrik in Vlotho ankommt, wird eine Fassadenprojektion mit dem vom ZDF initiierten Schriftzug „#KULTURERHALTEN“ erleuchten.

Kulturinteressierte können während der Wartezeit auf dem Gelände der Kulturfabrik Vlotho, Lange Str. 53 in Vlotho Getränke kaufen, Musik genießen und sich austauschen. Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygienemaßnahmen.

Rückfragen zu dieser Aktion beantwortet gerne die Kulturbeauftragte der Stadt Vlotho, Katharina Vorderbrügge, unter der Telefonnummer 05733 / 924-166