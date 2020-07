Letztes Corona-Diagnosezentrum schließt am Freitag

Kreis Gütersloh. In einer Pressemitteilung hat die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) nun bekannt gegeben, dass das Corona-Diagnosezentrum am EMS-Berufskolleg in Rheda-Wiedenbrück, aufgrund der weiter sinkenden Zahl von Neuinfektionen im Kreis Gütersloh, ab heute, 14. Juli, geschlossen ist. Das letzte verbleibende Corona-Diagnosezentrum am Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh passt seine Öffnungszeiten an und hat ab Dienstag, 14. Juli, von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag, 17. Juli, stellt auch dieses Zentrum den Betrieb ein.