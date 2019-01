Felix Jaehn tritt an der Mühlenkopfschanze in Willingen auf

Von Klaus Ottenberg

Willingen. Der Internationale Skiverband (FIS) hat dem Ski-Club Willingen im Rahmen des Weltcup-Skispringens vom 15. bis 17. Februar 2019 einen zusätzlichen Team-Weltcup zugeteilt. Dieser Wettkampf hatte im Dezember in Titisee-Neustadt im Schwarzwald aufgrund anhaltend schlechter Witterungsbedingungen ebenso abgesagt werden müssen wie der im Schwarzwald geplante Einzel-Weltcup, der jetzt beim Skifliegen in Oberstdorf nachgeholt wird. Stattdessen soll es in Oberstdorf Anfang Februar ein zusätzliches Einzel-Skifliegen geben.

„Wir freuen uns, dass wir zum Weltcup-Auftakt am Freitag mit dem zusätzlichen Team-Weltcup eine weitere sportliche Aufwertung unserer Veranstaltung an der Mühlenkopfschanze erfahren“, sagte OK-Chef Jürgen Hensel. Nach dem Training ab 13.30 Uhr beginnt das Mannschaftsspringen um 15.45 Uhr. Auch die Qualifikation für die Einzelweltcups wird am Freitag um 18.15 Uhr stattfinden und ein Wertungsdurchgang von Willingen Five sein, wo jeder Sprung vom Start bis zum Finale zählt. Am Weltcup-Freitag, 15. Februar 2019, wird es also gleich drei Wertungsdurchgänge auf der größten Großschanze der Welt geben, zwei Durchgänge im Team-Weltcup und den Qualifikationsdurchgang, rund 100 Wertungssprünge an einem Tag!

Am Samstag, 16. Februar (15.00 Uhr Probe / ab 16.00 Uhr zwei Durchgänge) und am Sonntag, 17. Februar (14.15 Uhr Probe / ab 15.15 Uhr zwei Durchgänge) schließen sich die jeweiligen Einzel-Weltcups in Willingen mit anschließender Siegerehrung an. Der Ski-Club Willingen wird einmal mehr ein großes Rahmenprogramm rund um die drei Weltcuptage im Waldeckischen Upland anbieten, Höhepunkte sind ein Live-Musik-Act am Freitag mit anschließendem Musik-Feuerwerk am Himmel der Mühlenkopfschanze, sowie eine Live-Band an allen Tagen im Festzelt.

„Felix Jaehn tritt an der größten Großschanze der Welt in Willingen auf“

Für den DJ und Musikproduzenten Felix Jaehn sind große Projekte Herausforderungen. Seit dem das heute 24-Jährige Musiktalent vor einigen Jahren entdeckt wurde, gibt es kaum Nationen, in denen er noch nicht die Charts anführte. Jetzt kommt der norddeutsche Star zur Mühlenkopfschanze und wird dort am Eröffnungsabend die Zuschauer und Sportler mit einem Auftritt unterhalten.

Er war mit „Cheerleader“ in den USA auf Platz 1 der Charts, eine riesen Sensation! Dass ein Deutscher nach so vielen Jahren in Nordamerika die Charts anführt. Sogar der Bundespräsident gratulierte damals auf Twitter. Und auch gleich der nächste Remix von „Ain´t Nobody (Loves Me Better)“ wurde zum Sommerhit 2015. Musikprojekte mit Mark Forster („Stimme“) und auch das Lied „Jeder für Jeden“ zur Fußball-EM 2016, das er mit Herbert Grönemeyer produzierte, liefen in den Playlists rauf und runter.

Mit dem finnischen Singer-Songwriter Alma Miettinen gelang ihm der nächste Hit mit „Bonfire“. Kein Wunder, dass Jaehn in Berlin 2016 mit dem Bambi in der Kategorie „Entertainment“ ausgezeichnet wurde.

Aktuell ist er mit „Jennie“ in den Charts und in allen Clubs auf der Wunschliste der Gäste ganz oben. Als er von den Radiomachern des RadioNRW auf die jährlich in Willingen stattfindende Eröffnungsfeier des FIS Skisprung Weltcups mit mehr als 10.000 Gästen angesprochen wurde, konnte er nicht widerstehen. Er ist da nicht nur Wunschkandidat des Publikums, sondern auch von den bestenSkispringern der Welt.

Radio Sauerland und alle NRW Lokalradio Sender präsentieren gemeinsam mit der Warsteiner Brauerei wieder den FIS Skisprung Weltcup an der Mühlenkopfschanze. Im Anschluss an dem zusätzlichen Team-Weltcup wird Felix Jaehn dem Publikum und den Sportlern in einem 45-minütigen Bühnenkonzert ordentlich einheizen, bevor der Abschluss wieder mit einem riesigen Höhenfeuerwerk und passend eingespielter Musik die Show beendet.