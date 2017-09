Letzter Schlemmer-Abendmarkt in 2017

Die beliebte Veranstaltung geht vorerst in die letzte Runde

Bad Oeynhausen. Nach fünf erfolgreichen Auflagen findet der sechste und damit letzte Schlemmer-Abendmarkt in 2017 am Donnerstag, 7. September, auf dem Inowroclaw Platz statt. Von 16 bis 20 Uhr lädt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH die Besucherinnen und Besucher zum Schlemmen und Verweilen ein. Das Bad Oeynhausener Gitarren-Duo Danni & Manni begleitet den Markt musikalisch. Die auf dem Schlemmer-Abendmarkt erhältliche Rabattkarte gewährt parallel einen 10%-Rabatt in ausgewählten Geschäften der Innenstadt. Eine Fortsetzung des Marktes erfolgt in 2018.

Foto: Stadt Bad Oeynhausen