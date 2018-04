Letzte Blicke auf den 8. RecyclingDesignpreis

Designer Oliver Schübbe führt durch die Ausstellung

Herford. Am kommenden Sonntag, dem 22. April, um 15 Uhr wirft der Designer Oliver Schübbe (OS2 Designgroup) in einem Rundgang letzte und persönliche Blicke auf die Ausstellung zum „8. RecyclingDesignpreis – Ausgezeichnete Ideen“. Der Rundgang beginnt mit einem Gespräch mit dem Architekten und REFUNC-Mitbegründer Jan Körbes an seinem begehbaren, gelben „Lemon Loft“ auf der Marta-Plaza. Die Tickets für den Rundgang kosten 2,50 Euro zzgl. Ausstellungseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings sind die Plätze für den Rundgang begrenzt, sodass sich ein frühzeitiges erscheinen lohnt.

Ausgedientes wieder nutzbar zu machen, hat sich der RecyclingDesignpreis zur Aufgabe gemacht, der in diesem Jahr bereits zum 8. Mal verliehen wird und auf eine langjährige Kooperation von Marta Herford und dem Arbeitskreis Recycling e.V. Herford verweist. Über 350 Designer*innen aus insgesamt 18 Ländern beteiligten sich am Wettbewerb und zeigen neueste Entwicklungen auf dem Gebiet des nachhaltigen Designs. Ob Schmuck- oder Kleiderkollektionen, Möbel- oder Interiorstücke: Mit ihren Entwürfen setzten sich die Designer*innen kritisch mit der heutigen Wegwerfgesellschaft auseinander und spüren Trends auf, obwohl sich ihre Entwürfe auf ausrangierte Materialen und Gegenstände stützen.

Bildnachweis: © Anna Sophia Flemmer, SAME:SAME, ausrangierte Reststoffe, Korkgarn- und leder, recycletes Nähgarn und Papier, GOTS-zertifizierte Stoffe, Garn aus Milchproteinfaser aus Abfällen der Milchproduktion.