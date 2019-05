Literatur – Lesung im BauernhausMuseum

Bielefeld. In der Reihe „Literatur im BauernhausMuseum“ laden Anke Schmidt und Marcus Stichmann wieder zu einer Lesung mit dem Schauspielteam Insa Stuckenbröker und Christian Knäpper ein.

Am Freitag 24. Mai ab 19.30 Uhr werden in stilvollem Ambiente verschiedenste Balladen aus unterschiedlichen Zeiten präsentiert. Einlass ist bereits ab 18.45 Uhr mit einem Tapas-Angebot des Cafés im Bauernhausmuseum. Reservierungen sind nicht möglich; Vorverkauf u.a. in der Buchhandlung BuchTipp und im Bauernhausmuseum. Eintritt 12 €, ermäßigt 8 €.

Adresse: Dornberger Str. 82, www.bielefelder-bauernhausmuseum.de