Lesung mit Matthias LÃ¶we

„Almfieber – Ein Fall für Bröker“

Bünde. Am Dienstag, 10. April 2018 um 20.00 Uhr liest Matthias Löwe in der Stadtbücherei Bünde, Eschstr. 50 aus seinem vierten Kriminalroman „Almfieber“. An der Abendkasse wird ein Unkostenbeitrag von 3 € erhoben. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung zur Lesung während der Öffnungszeiten unter 05223 / 993400 oder per Mail an stadtbuecherei@buende.de.

Nach „Tod an der Sparrenburg“, „Campus-Mord in Bielefeld“ und „Endstation Siegfriedplatz“ präsentiert Autor Matthias Löwe einen neuen Fall für Bröker. In „Almfieber“ nimmt der sympathische und gemütliche Privatier Bröker gewohnt humorvoll seinen vierten Fall in Angriff.

Während eines Fußballspiels bricht ein Spieler der Arminia Bielefeld tot zusammen. Bröker ist schockiert. Noch schlimmer kommt es für den eingefleischten Arminia-Fan, als bekannt wird, dass es keine natürliche Todesursache war. Sofort brodelt die Gerüchteküche, und schnell ist von Dopingmissbrauch die Rede.

Bröker kann nicht länger tatenlos zusehen, wie sein Lieblingsverein in den Medien durch den Dreck gezogen wird. Unterstützt von seinen Freunden Gregor, Mütze und Charly ermittelt der Mr. Marple von der Sparrenburg erneut auf eigene Faust. Dabei trifft er auf dubiose Spielervermittler, redselige Sportmediziner und einen besorgten Zeugwart und gerät immer wieder in skurrile Situationen, die ihn überraschend auf eine heiße Spur bringen.

Die Stadtbücherei Bünde und der Autor laden zu Lesung und Gespräch herzlich ein.