Lesung mit Jürgen Hargens

Bielefeld. Am Abend seines nächsten Workshops im ILK liest Jürgen Hargens neue Geschichten aus seinem neusten Buch Freude hat sich versteckt oder „Gesund heißt immer auch ein bisschen bescheuert“ Erzählungen aus der psychologischen Welt. Bei Wein und Knabberei wird seinen Geschichten gelauscht und so an seinem reichen therapeutischen Erfahrungsschatz teilgenommen. Onlineanmeldung bitte bis 22.02.2018 unter https://www.loesungsfokussiert.de/Contents/Item/Display/22503.

In diesen Erzählungen schildert Jürgen Hargens in der ihm eigenen respektvollen, wertschätzenden und überraschenden Art, wie es immer auch sehr unterschiedliche und hilfreiche Umgangsmöglichkeiten mit psychischen Belastungen oder Krankheiten geben kann. Dabei kommt ihm seine eigene, fast 40-jährige Berufserfahrung zugute.

Geschieden, arbeitslos, ausgebrannt – so windet sich Torben Randers durch sein Liebes Leben, und ein etwas anders arbeitender Therapeut bringt ihn zum Nachdenken. Paul Schrag und Tammes Lenhard sind vielleicht etwas aus der Spur, doch der Sprung zwischen verrückt und verrücken ist manchmal schon viel kleiner und hilfreicher als gedacht. Wenn in einer Gruppentherapie ein Klient wegbleibt, zeigen die anderen Mitglieder oft ungeahnte Kreativität, um auch bei depressiven Episoden Möglichkeiten zu schaffen. Und dass Therapeuten vor solchen Problemen selber nicht gefeit sind, muss auch Klaas Larßen erfahren, wobei es doch noch zu einem Lächeln der Therapeuten (oder waren es die Klienten?) kommt. Und selbst der Versuch, den Wind zu fangen (Catch the wind) kann ungeahnte Energien und Möglichkeiten – auch in einer Klinik – freisetzen.

Rundum ein Lesegenuss, der einlädt, eigene Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten spielerisch zu hinterfragen.

„Was in der Beratung von Menschen funktioniert, kann manchmal besser erzählt als erklärt werden. Jürgen Hargens schreibt in „Freude hat sich versteckt“ Psychotherapiegeschichten, die anschaulich machen, wie Veränderung vor sich geht, wenn man … nach Lösungen sucht.

Ein wichtiges Buch für alle, die Menschen in Krisen beraten. Frei nach Oscar Wilde imitiert das Leben die Geschichten, die es kennt. Wer Hargens‘ Geschichten gelesen hat, sieht im Anschluss Wege im Umgang mit Schwierigkeiten, die er vielleicht noch nie zuvor beschritten hat.“ – Thorsten Padberg (Berlin)

Die Lesung findet am Freitag, 23. Februar, um 18:30 Uhr statt.