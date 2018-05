Lesung „Meine Nachmittage mit Eva“ mit Bärbel Schäfer

am 6. Mai 2018 um 20 Uhr in der Kulturfabrik Vlotho

Vlotho. »Ich sehe ihre Nummer am Unterarm und möchte weinen. . »Ich sehe ihre Nummer am Unterarm und möchte weinen.

« Zwei Frauen, zwei Generationen, zwei Erfahrungswelten: Bärbel Schäfer und die 85 – jährige Eva Szepesi. Eva trägt eine tätowierte Nummer auf dem Unterarm. Sie war erst elf Jahre alt, als sie allein vor den Nazis fliehen musste und schließlich nach Auschwitz gebracht wurde … Jeden Mittwoch besucht Bärbel Schäfer ihre Freundin, und die beiden sprechen über Gewalt, Schrecken und Angst, aber auch über Freundschaft, Toleranz, Geborgenheit und Respekt. Es geht in diesem Buch um eine der letzten Überlebenden eines Konzentrationslagers. Bärbel Schäfer gelingt es auf empathische Weise und literarisch brillant, ihre eigene Lebensgeschichte vor den Erzählungen Evas zu spiegeln und damit ihre erschütternden Erfahrungen ins Heute zu holen. Bärbel Schäfer ist bekannt als Moderatorin aus TV und Hörfunk, ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera, Journalistin und Autorin mehrerer erfolgreicher Sachbücher. Jeden Sonntag ist sie in hr3 im Gespräch mit einem prominenten Talk – Gast. Bärbel Schäfer ist verheiratet mit dem Publizisten und Fernsehmoderator Michel Friedman und hat zwei Kinder. Die Familie lebt in Frankfurt am Main.

