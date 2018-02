Lesung in der Stadtbibliothek

Bielefeld. Am Montag, 19. Februar, lädt die Literarische Gesellschaft OWL zu einer Lesung auf der Literaturbühne in der Stadtbibliothek am Neumarkt ein. Um 20 Uhr stellt der österreichische Autor Franzobel den Roman „Das Floß der Medusa“ vor.

Nach dem Untergang der Fregatte „Medusa“ werden fünfzehn Überlebende von einem auf offener See treibenden Floß gerettet, das Unglück wird zum politischen Skandal. Der zweihundert Jahre alte Stoff ist aber nicht nur zum Historienbild geworden. Franzobel fügt aus dem Ereignis ein literarisches Laboratorium zusammen, einen dramatischen und kompositorisch gewagten Roman. „Das Floss der Medusa“ stand 2017 auf der Shortlist für den deutschen Buchpreis und wurde mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet.

Der Eintritt beträgt acht Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.