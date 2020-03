Lesung der Autorin Christiane Amini

Am 5. März 2020 liest die Autorin aus ihrem Buch „1001 Wahrheit- Liebe in den Zeiten der Revolution – als Deutsche in der wundersamen Kultur des Iran.“

Bünde. Die junge Modedesignerin Christiane Amini verliebt sich in ihrer Heimatstadt Hamburg in einen persischen Studenten. 1975 folgt sie ihm in den Iran und wird seine Ehefrau. Dort erlebt sie in kurzer Folge drei Epochen: Kaiserzeit, Revolution und Krieg. Sie wird empfangen mit grenzenloser Gastfreundschaft – Jahre später gelingt ihr unter großen Anstrengungen die Flucht.

Folgen Sie der Autorin in ein aufregendes Land mit 1.001 Wahrheit. Erleben Sie mit, wie ihre Kinder glücklich in einer 400-qm-Villa groß werden und sich die Familie später nur mit dem Nötigsten retten kann. Zurück in Deutschland wird ihr klar, wir sehr diese fremde Kultur ihr Leben bereichert hat.

Die Abenteuer von Christiane Amini liegen schon ein paar Jahre zurück, sind angesichts der Lage im Iran und im Nahen Osten jedoch hochaktuell. Die Lesung beginnt um 18:30 Uhr im Bünder Ratssaal, Bahnhofstraße 13+15. Eintritt ist eine Spende für die Frauenberatungsstelle Herford.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bünde: Tel. 05223 161-275 oder d.bethke@buende.de.