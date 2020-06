Lesung – Aufbrüche

Rödinghausen. Die Herforder AutorInnen-Gruppe liest Sonntag, den 07. Juni 2020 im „Haus des Gastes“ über das Aufbrechen von Gewohnheiten und den Aufbruch zu neuen Horizonte. Die Gruppe beweist dabei unterhaltsam die lebendige Qualität der literarischen Arbeit in Ostwestfalen-Lippe und kombiniert in ihrem neuen Programm wieder gekonnt Humorvolles, Kritisches, Emotionales und Visuelles. Es lesen: Nicolas Bröggelwirth (über „Neugierde“ und andere Vorkommnisse), Ralf Burnicki (Reisegedichte aus China, Griechenland und dem Iran), Petra Czernitzki (humorvolle Gedichte über die Widrigkeiten des Alltags), Artur Rosenstern (liest aus „Schmerz-Wort-Tropfen“) und Christine Zeides (liest aus einem „Herbarium“, in welchem sie verschiedene Emotionen getrocknet und aufbewahrt hat). Die Zuhörenden erwartet ein kreatives Literaturereignis, das zu Aufbrüchen anregt und zugleich unterhaltsam ist.

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung findet – anders als früher angekündigt – als Lesung und nicht im Rahmen des Kulturfrühstücks statt.

Termin der Lesung ist Sonntag, der 07. Juni 2020 um 11.00 Uhr im Rödinghauser Haus des Gastes, Pemberville Platz 1. Karten gibt es an der Tageskasse

Besucher werden gebeten beim Betreten und Verlassen des Gebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die üblichen Abstandsregeln einhalten. Während der Lesung kann der Mundschutz abgesetzt werden. Handdesinfektionsmittel stehen bereit. Namen und Adresse der Besucher müssen durch die Mitarbeiter der Gemeinde aufgenommen werden, damit eventuell mögliche Infektionswege nachvollzogen werden können. Die Daten werden nach spätestens 4 Wochen wieder gelöscht. Die Zahl der Besucher ist begrenzt.