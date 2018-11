Lesestadt Gütersloh – fast ausverkauft

Lesestadt Gütersloh: Jetzt schnell noch letzte Tickets sichern!

Gütersloh. Am 2. November startet die ‚Lesestadt Gütersloh‘ 2018. In der Zeit bis zum 11. November finden in diesem Rahmen 30 Lesungen an 20 Orten im Stadtgebiet statt. Bereits heute ist leider der Großteil der Tickets ausverkauft.

„Das Erfolgsformat Lesestadt Gütersloh geht in diesem Jahr bereits in die dritte Runde“, erklärt Jan-Erik Weinekötter vom Stadtmarketing Gütersloh. „Es ist uns gemeinsam mit unseren Partnern und Sponsoren gelungen, das Programm abermals auszubauen und wieder prominente Autoren nach Gütersloh zu holen.“ Neben den renommierten Autoren, wie Historiker Guido Knopp, Schauspieler Sky du Mont und Manuel Andrack sind auch die Orte der Lesungen ein besonderes Highlight. Stefan Postler, Geschäftsführer von Territory sagt: „Dass in diesem Jahr eine der von Bertelsmann gesponserten Lesungen in unseren Büroräumen stattfindet, freut mich sehr. Unsere Räumlichkeiten sind täglich der Geburtsort vieler kreativer Ideen. Es ist uns daher eine Ehre, dass bei uns am 10. November eine exklusive Preview auf das neue Werk von Walter Moers stattfindet.“ Gelesen werden die Texte von Andreas Fröhlich, bekannt aus der Hörspiel-Detektivserie „Die drei ???“. Die Lesung ist leider bereits ausverkauft.

Wer bei der Lesestadt Gütersloh noch „Mr. History“ Guido Knopp, Volker Backes oder Ute Krause erleben möchte, der sollte sich beeilen, denn die begehrten Tickets sind fast ausverkauft. Guido Knopp liest am 11. November im Hotel Appelbaum aus seinem Buch „Meine Geschichte“, in dem er autobiografische Stationen und persönliche Erlebnisse mit zentralen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen sechs Jahrzehnte verknüpft. Ebenfalls im Hotel Appelbaum kann man am 7. November Angélique Mundt erleben, die der Psychotherapeutin Tessa Ravens in „Stille Wasser“ einen neuen Fall beschert. Wie kriminell OWL ist, zeigen Oliver Köhler und Thorsten Knappe bei ihrer Lesung „Tatort OWL“ am 8. November im Autohaus Hentze. Im Salon Haartolle tritt am 2. November Volker Backes mit „Sie brauchen Ruhe, Herr Backes“ auf. Matthias Löwe ist am 6. November mit seinem Buch „Almfieber“ in der Weberei zu Gast. Die heimische Autorin Cornelia Ertmer liest in der Buchhandlung Markus am 7. November aus ihren bisher unveröffentlichten Manuskripten. Bei dem Workshop „Lebendig vorlesen“ mit Eva Spott am 10. November sind noch wenige Plätze frei. Interessierte können sich direkt bei der Stadtbibliothek Gütersloh anmelden.

Für Kids finden natürlich auch attraktive und zum Teil kostenfreie Lesungen im Rahmen der Lesestadt statt. Andreas Hüging erzählt in der Stadtbibliothek am 3. November von „Roki – Mein Freund mit Herz und Schraube“, Sven Gerhardt stellt am 3. November „Die Heuhaufen Halunken“ im Kundenzentrum der Stadtwerke vor und Ute Krause liest am 11. November im Ratssaal aus „Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben“. Karten für die Lesung von Ute Krause gibt es bei der Gütersloh Marketing. Zu „Gütersloh liest vor“ sind alle Kinder herzlich am 2. und 7. November eingeladen. Für die Teilnahme ist keine Eintrittskarte erforderlich.

Ausverkauft sind – neben der Lesung von Andreas Fröhlich – die Veranstaltungen mit Tamina Kallert, Manuel Andrack, Sky du Mont, Hubertus Meyer-Burckhardt und Richie Arndt sowie das KNIGGE Event und die Lesungen von Sven Stricker mit Bjarne Mädel. Weitere Informationen zur Lesestadt Gütersloh und zu den verschiedenen Vorverkaufsstellen für die Lesungen gibt es unter www.lesestadt-guetersloh.de.