„Lesestadt Gütersloh“: Fantasievolle Abenteuergeschichte für Kinder

Gütersloh. Gelesen wird oft und viel im Gütersloher Ratssaal: Anträge, Beschlüsse, Mitteilungen. Selten jedoch handelt es sich bei dem in den Sitzungen vorgetragenen Lesestoff um spannende und fantasievolle Abenteuergeschichten. Das ist am 11. November ganz anders. Die Schriftstellerin und Illustratorin Ute Krause liest im Zuge der „Lesestadt Gütersloh“ um 16 Uhr im Ratssaal aus ihrem Kinderbuch „Theo und das Geheimnis des Schwarzen Raben“ und nimmt die Zuhörer mit auf eine fantastische Reise.

Als eines Nachts ein Schiff in der Platane vor Theos Fenster landet und ein waschechter Pirat klammheimlich in sein Zimmer einsteigt, glaubt Theo zuerst an einen schlechten Traum. Doch dann entführt ihn die verrückte Crew des großen Dreimasters auf eine abenteuerliche Reise über die Sieben Weltmeere. Dabei muss Theo immer wieder über sich selbst hinauswachsen – um den Gefahren der Ozeane zu trotzen.

Autorin und Illustratorin Ute Krause, ausgezeichnet von der Stiftung Buchkunst und nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, wuchs in der Türkei, Nigeria, Indien und den USA auf. Sie besuchte elf verschiedene Schulen und erlebte – besonders in Indien, wo Familie Krause neben dem Palast des Maharadschas lebte – Dinge, von denen andere Kinder nur träumen. Heute ist sie als Schriftstellerin, Illustratorin, Drehbuchautorin und Regisseurin erfolgreich. Ihre Bilder- und Kinderbücher wurden in viele Sprachen übersetzt und für das Fernsehen verfilmt.

Karten für die Lesung von Ute Krause am 11. November im Ratssaal sind für 3 Euro bei der Gütersloh Marketing erhältlich. Nicht nur der Ratssaal wird bei der „Lesestadt Gütersloh“ zur Lesestube umfunktioniert. Auch an weiteren prominenten und außergewöhnlichen Gütersloher Orten wird (vor)gelesen. Für weitere Highlights der „Lesestadt“, wie den Lesungen von Sky du Mont oder Guido Knopp gibt es weiterhin Tickets zu kaufen. Unter: www.lesestadt-guetersloh.de findet sich das gesamte Programm und alle Informationen zu den Tickets.