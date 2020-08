Lernen in Corona-Zeiten – Digitales Lernen muss für alle möglich sein!

Bielefelder Bürgerstiftung spendet 3.000 Euro für Laptops an das Gymnasium Heepen

Bielefeld. Digitalisierung von Schulen ist seit Jahren in der öffentlichen Diskussion. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wollen sich bundesweit etwa 3000 Schulen einer Cloud-Lösung bedienen, vorher haben sich ca. 300 Schulen in Form von Pilotprojekten in der Regel eigeninitiativ auf den Weg gemacht. Seit August 2016 nutzt das Kollegium des Gymnasiums Heepen die Plattform Microsoft 365, um über OneNote, Teams und andere Programme den schulinternen Dateien- und Kommunikationsaustausch zu organisieren. Eine kürzliche schulinterne Umfrage bei den Eltern ergab allerdings, dass insgesamt ca. 10 % der Schülerinnen und Schüler keine angemessenen Endgeräte haben.

Thomas Neidhardt, derzeitiger Schulleiter des Gymnasiums Heepen: „Da Bildung stark von der sozialen Herkunft abhängt, sind viele der Schülerinnen und Schülern langfristig von der Krise stärker betroffen. Wir haben deshalb ein Pilotprojekt für die Jahrgangsstufe Q2 initiiert, das künftigen AbiturientInnen die uneingeschränkte Teilnahme am Lernen auf Distanz ermöglichen soll. Dafür benötigen wir einen Ausleihfundus von 12 Geräten.“

Die Bielefelder Bürgerstiftung hat 3.000 Euro zum Erwerb der Geräte gespendet, der Förderverein der Schule übernimmt 1200,- Euro für die Restfinanzierung und die Umsetzung des Projektes.

Jutta Schattmann ist Mitglied der Bürgerstiftungs-Jury, die externe Förderanträge mit viel Expertise und Fingerspitzengefühl prüft. Auch den Antrag des Gymnasiums Heepen hat sie mit befürwortet: „Wir freuen uns, das Gymnasium Heepen bei der Finanzierung der Geräte unterstützen zu können. Die Beschulung mit Hilfe eines Smartphones erschwert das Erarbeiten von Inhalten für die einzelnen Schülerinnen und Schüler erheblich, weil eine eigene Tastatur nur eingeschränkt benutzt werden kann und das Display zur Abbildung von Graphiken und Texten natürlich viel zu klein ist. Deshalb bedeutet jedes Gerät eine sehr große Hilfe für die einzelnen Betroffenen auf dem Weg zum Abitur und in ein späteres qualifiziertes (Berufs-) Leben!“

Heiko Schneider, verantwortlicher Lehrer für das Medienkonzept an der Schule, erläutert, wie das Konzept funktioniert: „Mit den Tablets inklusive Tastatur können die Schülerinnen und Schüler flexibel sowohl klassisch am PC arbeiten als auch moderne, zeitgemäße Aufgabenformate erarbeiten. Videokonferenzen sind damit unkompliziert möglich. Durch einen Leihvertrag zwischen Schülerin/Schüler bzw. den Erziehungsberechtigten und einen Verantwortlichen der Schule wird sichergestellt, dass die Geräte nur für schulische Zwecke genutzt werden. Zudem werden Datenschutz-Regeln und eine ordnungsgemäßen Rückgabe vereinbart, damit die Geräte weiter funktionstüchtig ausgeliehen werden können.“

Volker Ehlebracht vom Förderverein des Gymnasiums Heepen: „Wir freuen uns, dass wir weiteren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zum digitalen Lernen einrichten können. Dabei ist die Spende der Bielefelder Bürgerstiftung natürlich eine enorme Unterstützung.“

Eine weitere Spende steuert Kathrin Stühmeyer-Halfar, Geschäftsführerin der Firma Halfar und Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung, bei: „Gerne unterstützen wir diese tolle Spendenaktion der Bürgerstiftung mit zwölf gepolsterten und langlebigen Laptoprucksäcken, in denen die Notebooks und auch weiteres Lernmaterial gut verstaut werden können.“