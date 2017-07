Leon Harth besucht Bürgermeister Rainer Heller

Detmold. Der Countdown läuft: Am 8. Juli wird es ernst für Leon Harth. Der 29-jährige Detmolder Profiboxer steigt dann in Ludwigshafen in den Ring und wird gegen den 26-jährigen Gifhorner Artur Mann im Cruisergewicht um den WBO-Interconti-Gürtel kämpfen.

Doch bevor es in die letzten 14 Tage der intensiven Wettkampfvorbereitung ging, besuchte Leon Harth in Begleitung seines Fitnesstrainers Andreas Müller und Boxfan Frauke Stern Detmolds Bürgermeister Rainer Heller.

Viel Schlaf, ein zweimaliges tägliches Training und große Disziplin bestimmen die letzten Wochen und Tage vor einem solchen Boxkampf. Eine große und wichtige Unterstützung ist dabei für den gebürtigen Armenier, der seit 2000 in Detmold lebt, der Rückhalt in seiner Familie. Zu den Unterstützern am Boxring zählt am Wettkampfabend unter anderem auch Frauke Stern, die bei einer Verlosung im Sportpark Lippe erfolgreich teilgenommen hat und Eintrittskarten für das große Boxevent gewinnen konnte. Bürgermeister Heller wird auf jeden Fall die Daumen drücken und gab Leon Harth nicht nur die besten Wünsche mit auf den Weg, sondern auch eine Detmold-Fahne. Wer noch Karten für den Boxabend haben möchte, kann sich bei Andreas Müller unter der Telefonnummer 0179 5239471 kurzfristig melden.