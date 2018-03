Lemgoer Feuerwehrmann geht in Mumbai an den Start

Saisonstart für Andreas Schröder in Indien

Lemgo. Eine Trainingspause über die Wintermonate gab es wie schon vor zwei Jahren für den Lemgoer Feuerwehrmann Andreas Schröder nicht. Ging es Anfang 2016 für Schröder nach Abu Dhabi so ist seine diesjährige Anreise zum Saisonstart noch ein wenig weiter. Auf Einladung der Maharashtra Fire Service Personnel Welfare Association, welche der Mumbai Fire Brigade angehört, reisen Anfang März 22 Teams aus 16 europäischen Ländern nach Indien.

Allein schon der derzeitige Temperaturunterschied Deutschland zu Indien von rund 40 °C verlangte besondere Trainingseinheiten. So wurde der Outdoor Sport mal eben Indoor verlegt, die Laufstrecke in die Fahrzeughalle der Feuerwache Lemgo an der Orpingstraße verlagert und unter die schon für sich warme Schutzbekleidung mal eben noch ein wärmender Pullover gezogen.

Idee und Zweck der Einladung ist eine geplante Korporation mit europäischen Feuerwehren zur Steigerung des Qualitätsstandard der indischen Feuerwehr in Ausbildung, Technik und körperlicher Fitness. Ist diese Wettkampfform der Firefighter Challenge bisher noch völlig unbekannt in Indien soll dies mit der Veranstaltung „Combat 360“ geändert werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Mumbai und Unterstützung durch die Indische Regierung und des Innenministeriums läuft der Wettkampf als internationales Meeting aber auch als Werbeveranstaltung für diesen Sport.

Anders als bei allen bisherigen Wettkämpfen konnten sich die Teams nicht um Startplätze bewerben sondern wurden durch die indischen Organisatoren anhand ihrer Leistungen der letzten Jahre ausgewählt. Und so ist Schröder mit seinem Team „Haix Wild 50’s“ mehr als erfreut als eins von drei Teams aus Deutschland sein Land und als Mitglied der freiwilligen Feuerwehr Lemgo seine Stadt in der Millionenstadt vertreten zu dürfen.

Und so heißt es für die deutschen Teams am 7. März Abflug von Berlin-Tegel zu einer abenteuerlichen Reise in eine für alle unbekannte Region und Kultur mit dem Ziel durch ihren Sport Kontinente und deren Menschen näher zusammen zu bringen.

Fotos: © Feuerwehr Lemgo