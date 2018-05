Lemgo und Vandoeuvre feiern 40 jähriges Jubiläum

Lemgo. Vor einigen Tagen besuchte Bürgermeister Dr. Reiner Austermann mit einer Delegation die französische Stadt Vandoeuvrelès-Nancy zur Feier des Jubiläums der Städtepartnerschaft. Inmitten der Europawoche, deren Ziel es ist, die Bedeutung Europas für die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen hervorzuheben, empfing Vandoeuvres Bürgermeister Hablot, und der Vorsitzender der Partnerschaftsgesellschaft Charly Culli ihre deutschen Gäste. Neben den offiziellen Feierlichkeiten zur Bekräftigung der Städtepartnerschaft, stand auch eine Exkursion über die städtebauliche Entwicklung auf dem Programm.

Am Lemgoer Stand in der Mitte der Veranstaltungsfläche informierten sich viele Interessierte über die deutsche Partnerstadt. Im Rahmen der abendlichen feierlichen Zeremonie sprachen sich Dr. Reiner Austermann und Stéphane Hablot in ihren Reden vor mehreren hundert Besuchern dafür aus, weiterhin gemeinsam für Demokratie und Meinungsfreiheit einzustehen und sich vor Extremismus zu schützen. Als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität unterzeichneten die beiden Bürgermeister erneut die Partnerschaftsurkunde zwischen Vandoeuvre und Lemgo. Bürgermeister Dr. Reiner Austermann: „Für mich ist die deutsch-französische Freundschaft eine Herzensangelegenheit, denn sie ist die Grundlage für unser vereintes Europa.“

Er zeichnete im Anschluss Charly Culli für sein jahrelanges Engagement um die Städtepartnerschaft zwischen Lemgo und Vandoeuvre mit dem Siegel der Alten Hansestadt Lemgo aus. Zum Strohsemmelfest wird eine Delegation mit Bürgermeister Stefán Hablot die Alte Hansestadt Lemgo besuchen.