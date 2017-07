Lemgo ist Modellkommune eines internationalen Hochschulprojektes

Lemgo. Die Alte Hansestadt Lemgo ist neben Kempten im Allgäu eine von zwei deutschen Kommunen in dem europäischen Hochschulprojekt „Kompetenzaufbau für eine wirkungsorientierte Steuerung“, kurz: KoWiSt. Ziel dieses Projektes ist es, die Steuerungsmodelle und -ideen moderner und erfolgreicher Kommunen für die Aus- und Weiterbildung nutzbar zu machen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Realisierung einer Internetplattform, die die Möglichkeit bietet, aus Erfahrungen von Modellkommunen aus fünf verschiedenen Ländern zu lernen und für die eigene Kommune passgenaue Steuerungssysteme zu entwickeln.

Hierzu fand ein erster Workshop der beteiligten Städte, Gemeinden und Hochschulen ausÖsterreich, Italien, der Schweiz, der Slowakei und Deutschland in Bozen statt. Als Vertreter der Alten Hansestadt Lemgo nahmen der 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer Dirk Tolkemitt sowie Doris Blome, Stab Wirtschaftsförderung und Strategieplanung, teil. Bei dem zweitägigen Treffen präsentierten die Hochschulen Bern und Harz einen ersten Prototypen der Lernplattform.

Die Grundkonzeption der Plattform bietet nicht nur Möglichkeiten digitaler Aus- und Fortbildung, sondern stellt einen erheblichen Mehrwert für das Management von Kommunen dar. „Mitarbeiter können mit diesem Instrument ihre persönliche Rolle in Veränderungsprozessen mit der Formulierung strategischer und organisationsbezogener Ziele klarer erkennen und somit auch verstehen“, so Dirk Tolkemitt.

„Die Resonanz aus der Praxis war durchweg positiv“, fasst Prof. Dr. Jens Weiß, Projektkoordinator, das Feedback zusammen. „Es freut uns besonders, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Kommunen die Plattform in ihren Heimatländern weiteren Kolleginnen und Kollegen vorstellen wollen.“ Mit den wichtigen Impulsen aus dem Workshop werden die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der EURAC research, der Fachhochschule Kärnten, der Berner Fachhochschule, der P.J. Safarik University in Košice und der Hochschule Harz die Lernplattform weiterentwickeln und Konzepte für die Anwendung in der Aus- und Weiterbildung erstellen. Die Ergebnisse werden im Sommer 2018 vorgestellt, anschließend wird die digitale Lernplattform zur freien Nutzung zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen unter www.kowist.eu

Bild: Die Teilnehmer des KoWiSt-Workshops in Bozen © Stadt Lemgo