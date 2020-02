Das Blaue Sofa auf der Leipziger Buchmesse

20 Jahre Blaues Sofa

Jubiläumsprogramm mit knapp 70 Autorinnen und Autoren, u.a. László Földényi, Marlene Streeruwitz, Lutz Seiler, Peter Maffay, Josef Haslinger, Bov Bjerg, Dora Heldt, Jana Hensel, Mikael Niemi, Franz Hohler, Sigmar Gabriel, Dirk Kurbjuweit, Ulla Lenze, Melanie Raabe und Daniela Krien

Leipzig liest

Mit den Jüdischen Lebenswelten, dem KrimiClub im Landgericht und den Europäischen Autoren-Gesprächen präsentiert Bertelsmann ein breitgefächertes Programm mit internationalen Künstlerpersönlichkeiten

Gütersloh/Leipzig Vor zwanzig Jahren, in der großen Aufbruchstimmung rund um das Internet, reiste ein Team von Bertelsmann und ZDF zusammen mit einem nagelneuen Blauen Sofa und einer Webcam zur Leipziger Buchmesse. Sie wollten dort mit Autorinnen und Autoren je 30 Minuten lang live über deren Bücher sprechen und die Gespräche für ein literaturbegeistertes Publikum direkt ins World Wide Web übertragen. Zwei Jahrzehnte später hat sich das Blaue Sofa als „Ruhmesrampe für Autoren“ (SPIEGEL) und als längste Live-Literatursendung von den Buchmessen etabliert. Tausende Messebesucherinnen und -besucher, darunter viele Prominente aus Kultur, Gesellschaft und Politik, pilgern jährlich in die Glashalle der Leipziger Messe und dort auch zum Stand des Blauen Sofas. Und wer nicht zur Buchmesse reist, kann jedes der „Sofa-Gespräche“ live im Netz (www.das-blaue-sofa.de ), als Podcast oder in Ausschnitten in TV und Hörfunk verfolgen. Bis heute haben die inzwischen vier Partner des Blauen Sofas – Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat – eine beispielhafte mediale Bühne für eine große Vielfalt an Autorinnen und Autoren geschaffen.

Zur Leipziger Buchmesse 2020 werden auf dem Blauen Sofa u.a. erwartet: Lutz Seiler,Peter Maffay, Josef Haslinger, Bov Bjerg, Dora Heldt, Jana Hensel, Mikael Niemi, Franz Hohler, Sigmar Gabriel, Dirk Kurbjuweit, Ulla Lenze, Melanie Raabe undDaniela Krien. Auf dem Kultmöbel werden außerdem die (noch unbekannten) Preisträger des Preises der Leipziger Buchmesse Platz nehmen, zudem László Földényi, der den Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung erhält, und Marlene Streeruwitz, die auf dem Blauen Sofa mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet wird.

Im Jubel-Jahr gibt es am Freitag, den 13. März 2020, ein Jubiläumsprogramm: So tritt John von Düffel auf, der am 24. März 2000 seinen Essayband „Schwimmen“ auf dem ersten Blauen Sofa präsentiert hatte. Zwanzig Jahre später reist er mit seinem neuen Roman „Der brennende See“ in die Buchmessestadt. Im Anschluss bestreiten Paula Irmschler, Alexandra Riedel, Akiz und Damiano Femfert mit ihren literarischen Debüts eine „Blaue Stunde“, da Nachwuchstalente seit jeher einen festen Platz im Programm des Blauen Sofas haben. In einer weiteren „Blaue Stunde“ widmen sich Patrizia Hempel, Thomas Sparr und Donat Blum in „queer & literature“ einem aktuellen Thema, das Branchenmitglieder und Lesepublikum gleichermaßen beschäftigt.

Schließlich gibt es zum Jubiläum auch ein neues Format: Unter der Überschrift „Ins Blaue reden, ins Schwarze treffen“ bringt das Blaue Sofa in zwei Publikums-Talks Autorinnen und Autoren mit dem Lesepublikum ins Gespräch. Dabei diskutiert am 13. März zunächst das Autoren-Duo Giulia Fontana und Lorenz Keyßler („Ohne Flugzeug um die Welt“) über „#Flugscham – Muss ich nach #fridaysforfuture zuhause bleiben?“.

Am 15. März folgt dann der Bundestagsabgeordnete und Autor Dr.Karamba Diaby(„Mit Karamba in den Bundestag“), der mit dem Publikum über das Thema „#Shitstorm #Todesdrohung – Wer will heute noch Politiker werden?“ debattiert.

Highlights bei Leipzig liest in der Leipziger Innenstadt

Mit insgesamt drei eigenen Veranstaltungsreihen setzt Bertelsmann auch 2020 in Leipzig wieder ein literarisches Zeichen.

Der seit fast 30 Jahren erfolgreiche KrimiClub bietet am 12. und 13. März im Landgericht zwei mörderische Abende, an denen man die besten und beliebtesten Krimi-Autorinnen und -Autoren erleben kann: Über ihre neuen Krimis sprechen u.a. Andreas Winkelmann, Ursula Poznanski, Horst Eckert, Melanie Raabe, Jan Costin Wagner undAlex Pohl. Ex-Tatort-Kommissar Charles Brauerliest John Grisham.

Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden bilden wieder einen Schwerpunkt beim Programm der Jüdischen Lebenswelten, die vom 12. bis 14. März im Ariowitsch-Haus stattfinden. Im 75. Jahr der Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen und Dachau sind nur noch wenige der Opfer in der Lage, ihre Bücher persönlich vorzustellen. Irena Veisaitė aus Litauen und Tomáš Radil aus der Slowakei kommen trotz ihres hohen Alters nach Leipzig, um über ihre Bücher zu sprechen. Am Donnerstag gibt es einen Israel-Schwerpunkt mit Nir Baram, Avi Primor, Anja Reichund Yael Nachshon Levin. Auch Autorinnen und Autoren wieIrina Liebmann, Michael Wolffsohn, Thomas Sparr, Micha Brumlik bilden mit ihren Büchern vielfältige Aspekte jüdischen Lebens ab.

Die Europäischen Autoren-Gespräche finden erneut in der Aula der Alten Nikolaischule statt. Dort können Interessierte auf bereits bekannte Autorinnen und Autoren wie Anne Weber(Deutschland/Frankreich),Michael Stavarič(Österreich), Saskia De Coster(Belgien/Flandern), Thomas Steinfeld(Deutschland) und Miljenko Jergović(Bosnien) treffen. Und sie können Literaturtalente entdecken, die in ihrer Heimat reüssiert haben und in Leipzig noch als Geheimtipp gehandelt werden, so etwa Rutger Bregman undRuud Koopmans (Niederlande),Elise Schmit(Luxemburg) und Isabela Figueiredo(Portugal).

Informationen zu allen Veranstaltungen und den beteiligten 106 Autorinnen und Autoren finden Sie unter www.das-blaue-sofa.de

