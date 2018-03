Leichter Anstieg bei den Baulandpreisen in Minden

Minden. Bei den Baulandverkäufen für den individuellen Wohnungsbau registrierte der Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Jahr 2017 einen leichten Rückgang der Nachfrage zum Vorjahr 2016. Die erzielten Preise sind gegenüber dem Vorjahr für voll erschlossene Wohnbauflächen leicht gestiegen. Die Nachfrage richtete sich im Besonderen nach bauträgerfreien Grundstücken in guter und sehr guter stadtnaher Lage. Grundstücke in den Außenbereichen wurden und werden lediglich in einzelnen Fällen (Baulücken) nachgefragt. In dem Teilbereich landwirtschaftliche Nutzflächen war zum Vorjahr eine leicht gestiegene Nachfrage zu verzeichnen, die erzielten Preise sind in diesem Teilbereich stabil gestiegen. In dem Teilbereich Gewerbe war bei unveränderten Preisen eine gesunkene Nachfrage zu verzeichnen.

Entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Minden die Bodenrichtwerte für baureife und für landwirtschaftliche Nutzflächen im Gebiet der Stadt Minden zum Stichtag 1. Januar 2018 aufgrund der von den Notaren vorgelegten Kaufverträgen zonal ermittelt. Der Bodenrichtwert ist ein aus Kaufpreisen ermittelter durchschnittlicher Bodenwert für ein Gebiet mit wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Er ist bezogen auf den gegenwärtigen Ausbauzustand der vorhandenen Erschließungsanlagen.

Im Stadtgebiet von Minden sind zonale Richtwertgebiete für Baulandflächen ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um Gebiete für Wohnbau-, Mischbau- und Gewerbebauflächen

Die Bodenrichtwerte für baureife Wohnbauflächen in entsprechender Richtwertgrundstücksgröße incl. Erschließung (Kanal und Straße) liegen zwischen 65 Euro/m² und 220 EURO/m² – je nach Lage im Stadtgebiet. Im Kernbereich der Innenstadt ergeben sich wesentlich höhere Bodenrichtwerte beginnend mit 150 Euro/m² am Stadtkernrand bis 550 Euro/m² voll erschlossen im Bereich Bäckerstraße und Scharn.

Bei den Gebieten für Gewerbebauflächen liegen die Werte je nach Lage zwischen 25 Euro/m² und 40 Euro/m² inklusive Erschließungskosten.

Die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Acker- und Grünlandflächen werden gemarkungsweise ausgewiesen. Die Werte für Acker liegen zwischen 2,90 EURO/m² und 3,10 EURO/m² mit entsprechender Angabe der durchschnittlichen Bodengüte (Ackerzahl). Der Bodenrichtwert für landwirtschaftliche Grünlandflächen liegt bei 2,20 EUR/m² mit durchschnittlicher Bodengüte (Grünlandzahl). Der Bodenrichtwert für Waldflächen (incl. Aufwuchs) beträgt 1,50 Euro/m²

Die auf den Bewertungsstichtag 1. Januar 2018 bezogenen Richtwerte sind in einer Bodenrichtwertkarte zonal dargestellt. Die Offenlegung erfolgt in der Zeit vom 19. März bis 19. April 2018 in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses, Regierungsgebäude am Weserglacis, Weserglacis 2, Zimmer 229, 230 und 231 (2. Obergeschoss). Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 12.30 Uhr.

Die amtlichen Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktberichte in NRW sind auch online abrufbar. Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte in Zusammenarbeit mit dem Geodatenzentrum des Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen stellen flächendeckend die Bodenrichtwerte sowie weitere grundstücksbezogene Daten und Grundstücksmarktberichte kostenlos zur Verfügung (www.boris.nrw.de ).

Gegen eine Verwaltungsgebühr kann die Bodenrichtwertkarte und der Grundstücksmarktbericht von der Geschäftsstelle bezogen werden. Weiterhin stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle während der üblichen Dienstzeiten für mündliche Richtwertauskünfte zur Verfügung (Tel. 89-279 und 89-254, Fax 89-776).

Die Informationen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Minden und seiner Geschäftsstelle stehen im Internet unter folgender Adresse zur Verfügung: www.gars.nrw.de/ga-minden