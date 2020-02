Leichtathletik auch für Kinder mit Handicap

Kreis Herford. Im Kreis Herford wird eine Trainingsgruppe für Kinder und Jugendliche mit Handicap eingerichtet. Einmal in der Woche können Kinder und Jugendliche mit verschiedensten Einschränkungen in unterschiedliche Sportarten hineinschnuppern oder auch einfach nur unter Anleitung Spaß an Sport und Bewegung haben.

Der Kurs findet einmal die Woche, immer dienstags von 17:15 Uhr bis 19:15 Uhr in der Sporthalle des Johannes-Falk-Hauses in Hiddenhausen statt und wird mit dem Verein „Bewegung-Sport-Gesundheit“ (BSG) Bad Oeynhausen durchgeführt – einem alteingesessenen Breitensportverein für Behinderte und Versehrte.

