Lebensretter auf vier Pfoten

Rettungshundestaffel der Johanniter Lippe-Höxter feiert 5. Geburtstag

Blomberg . Seit fünf Jahren unermüdlich im Einsatz, um die vermissten Menschen schnellstmöglich zu finden – das ist die Rettungshundestaffel der Johanniter in Lippe-Höxter unter Leitung von Jutta Sprenger. Ob ein vermisstes Kind oder verschüttete Menschen nach einem Hauseinsturz, trotz hochmoderner technischer Hilfsmittel ist die Spürnase eines Hundes unübertroffen bei der Vermisstensuche. Jährlich fordert die Polizei die Johanniter- Rettungshundestaffel Lippe-Höxter zu etwa fünf bis zehn Einsätzen als Unterstützung an.

Damit die Suche weiter so erfolgreich verläuft, trainieren die Mitglieder mit ihren vierbeinigen Kameraden regelmäßig die Trümmer- und Flächensuche, aber auch ein Lawinentraining haben einige schon absolviert. Die Arbeit stellt sowohl an Herrchen oder Frauchen als auch an den Hund hohe Ansprüche. Beide müssen ein perfektes Team bilden, um bei ihrer schwierigen und oft gefährlichen Arbeit keine Fehler zu machen. Körperliche Fitness und Engagement sind ein absolutes Muss, Vertrauen ist das A und O. „Nur wenn die Hunde uns vertrauen, begeben sie sich für uns auch in ungewohnte Situationen“, erklärt Jutta Sprenger, die genau wie ihre Staffelkollegen die Rettungshundearbeit ausschließlich ehrenamtlich betreibt.

Einsatz nur mit Zertifikat

Voraussetzung für den Einsatz ist die erfolgreiche Zertifizierung des Rettungshunde-Teams. Alle zwei Jahre ist außerdem eine Auffrischung in Form einer Wiederholungsprüfung Pflicht, um die Polizei oder Feuerwehr bei der Vermisstensuche unterstützen zu dürfen. Die Rettungshundestaffel der Johanniter Lippe-Höxter verfügt über drei geprüfte Flächenteams und zwei geprüfte Trümmerteams für die Suche nach vermissten und verschütteten Personen.

Rund zwei Jahre dauert es, bis Hund und Mensch vollständig ausgebildet sind. Da die Prüfungen zum Rettungshund bundesweit stattfinden, sind die Mitglieder der Staffel viel unterwegs. Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit den Rettungshundestaffeln anderer Regionalverbände, so haben 2017 zum ersten Mal alle sechs Johanniter Rettungshundestaffeln aus NRW gemeinsam bei einem Workshop im Kreis Lippe trainiert. „Such und Hilf!“ lautet das Kommando, dann starten Hund und Hundeführer gemeinsam zur

Suche nach vermissten Menschen. Wenn das freudige Bellen des Hundes schließlich einen Fund anzeigt und der Vermisste gerettet werden kann, entschädigt das für all die investierte Zeit und Mühe.