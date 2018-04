Lebenslanges Lernen – auch nach dem Renten- oder Pensionseintritt

Paderborn. Am Dienstag, 10. April, 16 Uhr, findet an der Universität Paderborn im Hörsaal B1 die Informationsveranstaltung für das Studium für Ältere statt. Prof. Dr. Hans-Joachim Warnecke, Hochschulbeauftragter für das Studium für Ältere, und sein Team freuen sich auf die Teilnehmerinnen sowie Teilnehmer und geben weitere Auskunft zum Studium. Am 10. April stellt außerdem Klaus Pudewell seine Abschlussarbeit im Zertifikatsstudium mit dem Titel: „Migration am Beispiel einer somalischen Familie“ vor.

Allgemeinbildung verbessern, neue Interessensgebiete erkunden, Mitstudierende kennenlernen oder einen lang gehegten Wunsch verwirklichen wie z. B. Psychologie, Theologie oder Geschichte studieren – dies alles bietet das Studium für Ältere an der Universität Paderborn. Auch ohne Abitur können sich Interessierte als Gasthörer einschreiben und damit an allen Lehrveranstaltungen der Universität teilnehmen.

Im Rahmen des Studiums für Ältere kann das Zertifikat „Bürgerschaftliche Kompetenz in Wissenschaft und Praxis“ erworben werden. In diesem speziellen Studium werden insbesondere inhaltliche und methodische Qualifikationen für ein gesellschaftliches und soziales Engagement bzw. Ehrenamt vermittelt. Damit werden Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten geboten, sich auf wissenschaftlichem Niveau mit spannenden aktuellen Fragen auseinanderzusetzen, Praxiskompetenz zu erlangen und mit jungen Studierenden gemeinsam zu lernen.

Einen Einstieg in das Studium bietet die Vorlesungsreihe „Was gehört zum erfolgreichen Altern“, die jeden Dienstag um 16 Uhr im Hörsaal B1 stattfindet.

Aktuelle Informationen unter: www.uni-paderborn.de/universitaet/studium-fuer-aeltere