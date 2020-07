Laufzeit für IHK-App „Ausbildungschance Digital“ bis Ende Juli verlängert

Ostwestfalen-Lippe. Mit dem ersten Einsatz ihrer neuen, kostenlosen App „Ausbildungschance Digital“ ist die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) sehr zufrieden: innerhalb der zweiwöchigen Laufzeit wurden 205 Termine von potenziellen Auszubildenden über die App gebucht, insgesamt nahmen 144 Unternehmen aus der Region an den bisherigen Speed-Datings bis Ende Juni teil. „Die Zahlen belegen, dass Handlungsbedarf besteht“, unterstreicht Mechthild Teupen, Kommissarische Geschäftsführerin Berufliche Bildung. Deshalb verlängert die IHK die Laufzeit der App: Vom 6. Juli an können weitere Termine bis Ende Juli gebucht werden.

„Gerade aktuell benötigen sowohl die ausbildenden Unternehmen als auch die Jugendlichen, die in diesem Jahr noch in Ausbildung starten möchten, Unterstützung“, betont Teupen. „Die Resonanz auf unser neues Azubi-Speed-Dating zeigt, dass das digitale Format gut ankommt und in der Zukunft eine sinnvolle Ergänzung zu den regulären Speed-Datings im Frühling ist.“ In diesem Jahr musste das seit Jahren mit verschiedenen Kooperationspartnern erfolgreich organisierte Veranstaltungsformat aufgrund der Kontakt-Beschränkungen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Erste Feedbacks von den Unternehmen zur IHK-App „Ausbildungschance Digital“ werden derzeit eingeholt, um ausbildende Betriebe auch weiterhin bei der Suche nach potenziellen Auszubildenden zu unterstützen und ebenfalls um Anregungen und Verbesserungen mit aufzunehmen. Die App gibt ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen die Chance, verbindliche Telefontermine mit Unternehmen zu vereinbaren und einen ersten Kontakt zu knüpfen. Die Unternehmen legen dabei im Vorfeld Zeiträume fest, in denen sie für Telefonate erreichbar sind.