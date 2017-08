Laufen für den guten Zweck

Lemgo/Detmold. TV Lemgo übergibt 650 Euro Zustiftung an die Gesundheitsstiftung Lippe

14 . August 2017.

Bewegung ist gesund, regt den Kreislauf an und macht noch dazu Spaß. Zahlreiche Lipperinnen und Lipper teilen diese Ansicht und sind bereits im Juni der Einladung des TV Lemgo gefolgt, am diesjährigen Spendenlauf über die Lemgoer Wälle teilzunehmen. Durch ihren Einsatz haben sie für den guten Zweck gemeinsam 1.300 Euro erlaufen, die hälftig an die Gesundheitsstiftung Lippe und in die eigene Jugendabteilung fließen .



„Der Spendenlauf ist bereits eine traditionelle Veranstaltung unseres Vereins. Wir haben ihn in diesem Jahr zum siebten Mal durchgeführt.“, informiert Herbert Fischer, 1. Vorsitzender

des TV Lemgo. „Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele unserer Mitglieder und zahlreiche Gäste für die gute Sache auf den Weg gemacht haben.“, so Fischer.

Die 3,1 Kilometer lange Runde um die Lemgoer Wälle konnte auf verschiedene Weise zurückgelegt werden, z.B. ganz gemütlich als Spaziergang, flott in Form einer Wanderrunde oder sportlich als Joggingrunde. Es gab keine Zeiten oder Auszeichnung, es zählte nur die Teilnahme an einer guten Sache . Start und Ziel war d as Vereinssportzentrum des TV Lemgo Lemgo.

Steffen Ostermann und Jan Diekmann liefen als Einzelläufer jeweils 9 Runden, das Team mit den meisten Runden schickte Firma Brasseler (59 Runden mit 19 Läufern ) ins Rennen. „Dadurch hat Brasseler wie bereits in den Vorjahren wieder eine große Summe gespendet.“, bedankt sich Fischer. Dr. Axel Lehmann, Landrat und Vorstandsvorsitzender der Gesundheitsstiftung Lippe, freut sich über das Engagement der Lipperinnen und Lipper für die Region: „Unsere Gesundheit ist sehr kostbar und wir sollten im täglichen Leben unbedingt auf sie achten.“, so Dr. Lehmann.

„ Mit der Gesundheitsstiftung Lippe setzen wir uns seit 2009 aktiv dafür ein, für unsere Bürgerinnen und Bürger medizinische Versorgung auf höchstem Standard vorzuhalten. Aus diesem Grund unterstützen wir den Ausbau der Palliativstation des Klinikum Lippe in Lemgo, damit die Patienten dort die beste Betreuung in einem würdevollen und angenehmen Umfeld erhalten.“, informiert er.

Die 650 Euro gehen als Zustiftung an die Gesundheitsstiftung Lippe. Dadurch wird die Summe vom Kreis Lippe verdoppelt, sodass insgesamt 1. 300 Euro das Stiftungsvermögen mehren und langfristig in Form der Erträge weiterwirken. „ Wir danken dem TV Lemgo, seinen engagierten Mitgliedern , der Agentur sagner – heinze als Unterstützer und allen Teilnehmern sehr herzlich für ihren besonderen Einsatz für die Gesundheit und ihre Mitmenschen .“, betont Dr. Lehmann.

Auch im nächsten Jahr wird der Spendenlauf wieder stattfinden. „Ich kann schon so viel verraten, dass eine weitere Kooperation zwischen der Stiftung und dem TV Lemgo angedacht ist.“, blickt Fischer in die Zukunft.

Bild: Gesundheitsstiftung Lippe (BU: Zustiftungsübergabe. Herbert Fischer, 1 . Vorsitzender des TV Lemgo (2.v.r. ), übergibt im Beisein von Tobias Heinze, Kuratoriumsmitglied der Stiftung (2.v.l.) und Prof. Dr. Frank Hartmann (l.) und Ursula Block (r.) vom Klinikum Lippe, den symbolischen Spendenscheck an Vorstandsvorsitzenden Dr. Axel Lehmann.)