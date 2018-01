Lauf für dein Unternehmen

Paderborn. Ob Manager oder Azubi – beim IKK classic Firmencup des Paderborner Osterlaufs ist Mannschaftsgeist gefragt. Was vor ein paar Jahren mit einer Idee begann, ist längst zur Erfolgsgeschichte geworden. Beim diesjährigen Osterlauf am 31. März rechnen die Veranstalter mit steigenden Teilnehmerzahlen bei der Firmenwertung.

Gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen Sport treiben und einen geselligen Abend verbringen, fördert und unterstützt nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch den Teamgedanken und das Miteinander im Unternehmen. So muss man beim IKK classic Firmencup kein Spitzensportler sein, auch Hobbyläufer, Fußballer oder Nicht-Sportler sind begeisterte Teilnehmer dieser Kategorie.

Seit zehn Jahren besteht beim Osterlauf für Unternehmen die Möglichkeit, den Teamgeist der Mitarbeiter zu fördern und gemeinsame Firmenwertungen zu erlangen. Mit wenigen Firmen zu Beginn gestartet, hat sich der Firmencup beim ältesten Straßenlauf Deutschlands längst etabliert. Rund 150 Unternehmen sind im vergangenen Jahr mit eigenen Mannschaften in den unterschiedlichsten Läufen an den Start gegangen. Am Firmencup teilnehmen können Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen, die mindestens drei Teilnehmer anmelden. Gewertet werden dabei jeweils im 5km, 10km und auf der Halbmarathon-Distanz das schnellstes Dreierteam Damen und Herren, das schnellste Unternehmen, die meisten Teilnehmer eines Unternehmens und in einer Sonderwertung, das kreativste Team beim Firmencup.

„Jetzt ein Team zusammenstellen und online anmelden“, empfiehlt Christian Stork, Organisationsleiter Osterlauf beim SC Grün-Weiß Paderborn. „Zudem bieten wir allen teilnehmenden Unternehmen Möglichkeiten für ihre eigene „After-Run-Party“. So sind „Indoor oder Outdoor Business Paket“ ebenso buchbar wie Zusatzleistungen in Form von Marken für Catering und Getränke“, erklärt Mareen Walbaum als zuständige Ansprechpartnerin des Firmencups. Die Online-Anmeldung erfolgt unter Registrierung eines Verantwortlichen für die teilnehmende Firma unter www.paderborner-osterlauf/firmencup