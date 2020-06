Kulturprojekt sucht Beiträge

Paderborn. Das Paderborner Kulturprojekt „Late Night Utopia“ möchte der Corona-Krise mit einem positiven Zukunftsbild von Paderborn begegnen. Die beiden Schauspieler*innen Tatjana Poloczek und Max Rohland sammeln Beiträge, Herzensangelegenheiten und Lösungsideen aus Paderborn. Aus diesen entstehen dann 10 Sendungen, die in einer Live Stream Show ab dem 29. Juni präsentiert werden. Zwei Wochen lang konnten bereits Themen eingereicht werden, die in der Sendung diskutiert werden sollen. Am Montag, 22. Juni, wurde der Sendeplan veröffentlicht. Die Beteiligung an der Themensammlung war sehr groß. Nun hoffen die beiden Kulturschaffenden auf viele kreative Einsendungen, die sie dann in Szene setzen können.