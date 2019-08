Late-Night-Shopping in Bielefeld

Einkaufen bis 22 Uhr in der Innenstadt: 28. September 2019

Bielefeld. Bummeln, stöbern, anprobieren. Ohne Hektik können sich die Besucher des Late-Night-Shoppings durch die Bielefelder Innenstadt treiben lassen.

Am Samstag, 28. September 2019, legen die Geschäfte rund um die Einkaufsmeile Bahnhofstraße und in der Bielefelder Altstadt eine Spätschicht ein und öffnen ihre Türen bis 22 Uhr. So haben die Flaneure an diesem Abend besonders viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Ob Lederstiefel, Mäntel oder Pullover – in den Regalen liegt bereits die Ware der kommenden Herbst- und Wintersaison aus. Nach dem Einkaufbummel bieten die vielen Bars und Restaurants einen schönen Ausklang des Bielefeld-Besuchs.

Die Bielefelder Innenstadt ist am einfachsten mit Bus und Bahn erreichbar. Für Besucher, die lieber das Auto nehmen, stehen rund 9.000 Parkplätze zur Verfügung. Ein kundenfreundliches Parkleitsystem lotst ortsfremde Gäste zum nächsten freien Parkplatz.

Infos zum Shoppen in Bielefeld gibt es auch unter: www.bielefeld.jetzt/shoppen