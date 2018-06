Last minute an die Ostseeküste

Verband Mecklenburgischer Ostseebäder präsentiert wohl letzte freie Quartiere / Neue Erlebnisse locken im Sommer 2018

Schnell, spontan und ohne Umwege zum Urlaub an die Küste: Zum Start der Sommerferien 2018 vermeldet der Verband Mecklenburgischer Ostseebäder noch Kapazitäten für Schnellentschlossene. „Wer sich dieser Tage für eine kurze oder längere Reise an die Ostseeküste entscheidet, hat gute Chancen noch einen Restplatz zu ergattern. Vor allem kleinere Pensionen, Apartmenthäuser und Hotels melden vereinzelte freie Unterkünfte im Juli und August“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder. Gäste, die in den kommenden Tagen und Wochen ihre Koffer packen, dürfen nicht nur eine komfortable Anreise an die rundum gut erreichbare Urlaubsregion genießen, sondern auch jede Menge neue Entdeckungen und ein volles Veranstaltungsprogramm. So können ab sofort etwa Fahrten im Planwagen über die einst verbotene Insel Wustrow, Fährfahrten mit „nassen Füßen beim Anlanden“ oder geheimnisvolle Geister- und Gespensterfeste erlebt werden.



Jetzt schnell sein: Hier gibt es noch freie Unterkünfte

Die Bandbreite an Unterkünften, die letzte Verfügbarkeiten in den Sommermonaten melden, ist groß. Spontanreisende können zum Beispiel in der Fünf-Sterne Strandresidenz Kühlungsborn, dem Hotel „Alter Speicher“ in Wismar oder in der Ferienresidenz „Am Salzhaff“ freie Zimmer buchen. Urlauber, die kurzfristig ihren Aufenthalt planen, erhalten zudem noch im Seehotel Großherzog von Mecklenburg in Boltenhagen, im Schloss Gamehl im gleichnamigen Ort, im „Ostsee-Gutshaus“ in Klein Strömkendorf sowie in Palm`s kinderfreundlichem Gästehaus in Klütz die Gelegenheit, die schönste Zeit des Jahres zu verbringen. Die tagesaktuellen Preise für einen Urlaub im Juli und August beginnen bei rund 60 Euro pro Person und Übernachtung im Doppelzimmer.



Das ist los im Sommer an der Ostseeküste

Neben einem erstklassigen Musikprogramm, das die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen des diesjährigen Festspielsommers an faszinierenden Orten wie der Parkanlage des Schlosses Bothmer, in Niendorf auf der Insel Poel oder der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar präsentieren, locken in den warmen Monaten auch eine so genannte Sommerserenade mit einem „White Picknick“ im Ostseebad Boltenhagen (20. bis 22. Juli 2018), die Hanse Sail in Rostock (9. bis 12. August 2018) sowie das Gespensterwaldfest im Ostseebad Nienhagen (17. bis 19. August 2018) an die Ostseeküste Mecklenburg.



Abenteurer und alle, die einer werden wollen, erhalten diesen Sommer die Möglichkeit, einmalige Fahrten im Planwagen über die Halbinsel Wustrow bei Rerik zu unternehmen. Mehr als 80 Jahre galt auf dem ehemaligen militärischen Sperrgebiet strikt „Betreten verboten“.



Maritime Urlaubserfahrungen können Reisende im Juli und August 2018 bei Fährfahrten zur Insel Poel sammeln. Die Fahrgastschifffahrt Steußloff bietet jeden Mittwoch um 10.00 Uhr Schiffsausflüge zwischen dem Ostseebad Rerik und Gollwitz mit dem außergewöhnlichen Versprechen „Nasse Füße beim Anlanden“ an. Zurück Richtung Festland geht es jeweils um 15.30 Uhr.



Weitere Informationen zum Urlaub an der Ostseeküste Mecklenburg, letzte freie Unterkünfte sowie Veranstaltungen gibt es unter www.ostseeferien.de und www.ostseeferien.de/aktionsangebote.