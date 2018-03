Lars Rosenbohm in der Galerie GUM

Bielefeld. Am 06.04.2018 wird die nächste Ausstellung in der Galerie GUM eröffnet. Unter dem Titel „Denk nie an gestern“ zeigt der Bielefelder Künstler Lars Rosenbohm neue Arbeiten als Installation.

In seinen Zeichnungen und Malereien zeigt sich die Beschäftigung des Künstlers mit dem Thema der Maske und seiner Implikationen als Strategie des Verdeckens und somit auch immer des (Nicht-) Zeigens. Rosenbohm kombiniert in Ausstellungen Papier- und Leinwandarbeiten mit weiteren Dingen aus seinem Atelier und Materiallager in installativer Form. Diese als Verbindung, aber auch als Gegenüberstellung arrangierten Anordnungen weisen auf ein erweitertes Interesse an optischen und inhaltlichen Überlagerungen auf mehreren Ebenen hin. So werden zum Beispiel spontan entstandene Kohlezeichnungen und Geschriebenes in großer Anzahl, direkt und ausdrucksstark auf die Betrachter wirkend, ordentlich gestapelten Leinwänden, Rahmen und Papieren entgegen gestellt, die nichts mehr vom jeweiligen Motiv preisgeben. Es beginnt eine Wechselwirkung zwischen Dialog und Öffnung auf der einen und einer Verweigerungshaltung auf der anderen Seite. Für die Ausstellung „Denk nie an gestern“ ändert Lars Rosenbohm diese Idee und gibt den Blick auf das vorher Verdeckte zumindest in Teilen wieder frei. Eine mehrschichtige Raumcollage, die auf das permanente Tun und den künstlerischen Schaffensprozess deutet, breitet sich in der Galerie aus und lässt das Auge der BetrachterIn nicht ruhen.

Lars Rosenbohm wurde 1971 in Lemgo geboren. Er lebt seit 2009 im Bielefelder Künstlerhaus Artists Unlimited. Seine Arbeiten waren unter anderem bereits im Marta Herford, der Kunsthalle Bielefeld, dem Saarland Museum Saarbrücken, den Kunstvereinen in Münster, Bielefeld und Oerlinghausen und in Ausstellungen in Belgien, Spanien, der Schweiz und den USA zu sehen. Werke von Lars Rosenbohm befinden sich in den Sammlungen des Marta Herford und der Hansestadt Lünen, sowie in internationalen Privatsammlungen. Rosenbohm erhielt Stipendien von der Kunststiftung NRW, der Aldegrever Gesellschaft und dem Landesverband Westfalen-Lippe. Als Lehrbeauftragter arbeitete der Künstler einige Jahre an der FH Bielefeld, FB Gestaltung und der Uni Bielefeld Abt. Kunst und Musik, wo er auch im Sommersemster 2018 wieder tätig sein wird.

Mit dieser Ausstellung nimmt die Galerie GUM an den Bielefelder Nachtansichten 2018 teil. Bei dieser Veranstaltung, die gleichzeitig die Finissage der Ausstellung ist wird der Klangkünstler Stan Pete seine Performance „Voo-doo-Toys im Akkord“ als besonderes Highlight zur Aufführung bringen.

Fotos: © Galerie GUM