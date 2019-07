Langeweile in den Sommerferien?

LWL-Museen bieten mit Workshops und Aktionen Abwechslung für Ferienkinder

LWL-Freilichtmuseum Detmold (Kreis Lippe)

Der Natur und ihren besonderen Geheimnissen gehen Kinder im Grundschulalter bei der Reihe „Naturbegegnungen“ im LWL-Freilichtmuseum Detmold (Kreis Lippe) auf auf den Grund. Zum Start der Reihe heißt es am ersten Dienstag in den Sommerferien (16.7.) „Die Wiese lebt“. Von 14 bis 17 Uhr erkunden die Kinder die Wiese mit Becherlupe und Insektenstaubsauger. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, bekommt am Donnerstag (1.8.) noch einmal die Gelegenheit an dem Programm teilzunehmen. Am Mittwoch (17.7.) lernen die Freilichtentdeckerinnen von 14 bis 17 Uhr, wie man den „Kunterbunten Flattermännern“, den Schmetterlingen, im eigenen Garten helfen kann. Unter dem Titel „Kuh & Co.“ stehen am Donnerstag (18.7.) und Sonntag (28.7.) jeweils von 10 bis 14 Uhr die alten Haustierrassen im Mittelpunkt, die es im LWL-Museum zu sehen gibt. Nach einem gemeinsamen Rundgang verkosten die Teilnehmer Landprodukte. Wer schon immer einmal spielen wollte wie zu Großmutters Zeiten mit Stelzenlaufen, Kreisel und Eierlaufen, ist bei den „Alten Kinderspielen“ am Freitag (19.7.) an der richtigen Adresse. Der bunte Spielenachmittag findet von 14 bis 17 Uhr statt. Und am Sonntag (21.7.) steht von 11 bis 14 Uhr die Frage auf dem Programm, wie man mit selbstgetöpferten Nisthilfen etwas für die Wildbienen tun kann.

Wie entsteht Brot? Dieser Frage widmen sich die Kinder gleich an drei Terminen in den Sommerferien. Bei „Vom Getreide auf dem Acker bis zum Brot aus dem Backofen“ ernten, dreschen und backen die Kinder am Dienstag (23.7.), Mittwoch (24.7.) und Freitag (2.8.) jeweils von 9.30 bis 13 Uhr selbst. Dass das Gemüse nicht im Supermarkt wächst, vermittelt die Erkundungstour „Sommerzeit, Erntezeit“ am Donnerstag (25.7.) von 14 bis 17 Uhr. Und bei dem Gartenvormittag von 10 bis 13 Uhr im Westmünsterländer Hof dreht sich am Freitag (26.7.) von 10 bis 13 Uhr al-les um die Flora und Fauna. Mittags gibt es Leckeres aus Natur und Garten. Ein „Ausflug in die Welt der Vögel“ steht am Dienstag (30.7.) von 15 bis 18 Uhr auf dem Programm. Dabei lernen die Kinder die häufigsten Singvögel kennen und bauen einen Nistkasten. Weil das Zirpen der Grashüpfer zum Sommer dazugehört, widmet sich das Ferienprogramm „Grashüpfer“ am Mittwoch (31.7.) von 14 bis 17 Uhr diesen Tierchen. Zum Abschluss der Reihe „Naturbegegnungen“ stehen am Sonntag (4.8.) von 11 bis 14 Uhr die Senner Pferde, die älteste Pferderasse Deutschlands, im Mittelpunkt, die auch auf den Weiden des Museums zu sehen sind. Alle „Naturbegegnungen“ richten sich an Kinder im Grundschulalter. Treffpunkt ist jeweils der Museumseingang, die Kosten betragen sechs Euro pro Programm plus eventuell Materialbeitrag. Der Museumseintritt ist für Kinder und Jugendliche frei. Die Kinder sollten unempfindliche Kleidung und Verpflegung mitbringen. Eine Anmeldung ist für alle Programme im Infobüro unter Tel. 05231 706104 erforderlich.

Weitere Informationen im Internet unter: http://www.lwl-freilichtmuseum-detmold.de.