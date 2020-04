Landrat sagt Sommerfest ab

Gütersloh. Das für Freitag, 19. Juni, geplante Sommerfest des Kreises Gütersloh auf dem Reckenberg in Wiedenbrück findet nicht statt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Coronapandemie hat sich Landrat Sven-Georg Adenauer entschieden, das traditionelle Sommerfest abzusagen. Partnerkommune wäre in diesem Jahr die Stadt Rheda-Wiedenbrück gewesen.

Jetzt plant der Kreis, dieses Fest zusammen mit der Stadt Rheda-Wiedenbrück als Co-Gastgeber im nächsten Jahr nachzuholen. Buffet und Bühnenprogramm kommen traditionell immer aus der jeweiligen Partnerkommune. Zu dem Fest kommen stets über 400 geladene Gäste aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft.