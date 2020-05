Landrat Manfred Müller verabschiedet Walter Rövekamp in den Ruhestand

Walter Rövekamp kann auf nahezu 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken.

Kreis Paderborn. Walter Rövekamp kann auf nahezu 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. Er lernte drei Oberkreisdirektoren und fünf Landräte kennen. Seine ersten beruflichen Erfahrungen sammelte er noch in der Kreisverwaltung Büren. Ab Mai beginnt für ihn eine neue Lebensphase: Der Leiter des Schul- und Sportamtes, Walter Rövekamp, geht in den Ruhestand.

„Sie haben in den vielen Jahren große Kompetenz und hohes Verantwortungsbewusstsein bewiesen. Ich danke Ihnen für Leistungen und ihre langjährige Verbundenheit“, betonte Landrat Manfred Müller bei der Verabschiedung.

An der Spitze eines Schulamtes zu stehen, bedeute dafür Sorge zu tragen, dass das Schulleben funktioniere. Und das immer unter den Augen einer interessierten und kritischen Öffentlichkeit. „Sie haben das alles mit Bravour gemeistert“, bekräftigte der Landrat. Ein so langes Berufsleben mit Verantwortung koste Zeit und Kraft. „Deshalb wünsche ich Ihnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute, und Zeit für die Familie, für alles, was Ihnen am Herzen liegt“, betonte Müller.

Nach der Ausbildungs- und Studienzeit am Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Soest trat Rövekamp 1976 den Dienst bei der Kreisverwaltung Paderborn an. Er war im Gesundheitsamt, dem Ordnungsamt, der unteren Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde und der Straßenbauverwaltung tätig. „Die wasserrechtlichen Planfeststellungen für den Ausbau der Beke in Altenbeken, des Wellebaches in Salzkotten und die Umgestaltungen an der Alme im Rahmen der Landesgartenschau in Schloß Neuhaus im Jahr 1993 sowie die Schutzmaßnahmen an der Alme vor der B 1 bei Paderborn und der Kauf von Grundstücken für Radwege waren damals berufliche Highlights“, so der angehende Pensionär.

In die Schulverwaltung wechselte Rövekamp im Jahr 1994. Maßgeblich mitgewirkt hat er an der Einrichtung der Kreissporthalle am Rolandsweg in Paderborn, dem Umzug von Teilen des Ludwig-Erhard-Berufskollegs in einen Neubau an die Breslauer Straße in Paderborn und der Errichtung und Ausstattung des Berufskollegs Schloß Neuhaus mit einer Dreifach-Sporthalle. Zwei neue Bauabschnitte an der Erich-Kästner-Schule in Paderborn und ein Anbau an die Hermann-Schmidt-Schule in Schloß Neuhaus entstanden während seiner Zeit als Leiter der Schulverwaltung. Maßgebliche Entwicklungsschübe für eine moderne IT-Ausstattung an den Berufskollegs und den Förderschulen des Kreises gehen ebenfalls auf das Konto von Walter Rövekamp.

Von 2009 bis 2013 war Rövekamp Geschäftsführer des Bildungsbüros beim Kreis Paderborn, dessen Neugründung er vorbereitet hatte. Das Schul- und Sportamt mit rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leitete er von Januar 2014 bis zum Eintritt in seinen Ruhestand. Unter dem Dach dieses Amtes sind die untere Schulaufsicht für Grund- Haupt- und Förderschulen, die Schulverwaltung für 10 Schulstandorte des Kreises und das Kreismedienzentrum vereint. Der Vorsitzende des Personalrats der Paderborner Kreisverwaltung, Franz Kürpick, dankte Rövekamp ausdrücklich dafür, dass ihm die Arbeitszufriedenheit seiner Mitarbeitenden stets am Herzen gelegen habe. Als Führungskraft sei es ihm stets gelungen, das Amt in einem ruhigen Fahrwasser zu halten.