Landesweit erste Jurysitzung zum „Gründerstipendium.NRW“

Paderborn. E-Care-Lösungen für Seniorenheime oder eine digitale Plattform zur Kursvermittlung: Diese und weitere clevere Geschäftsideen stellten Studierende und Absolventen der Universität Paderborn am 17. Juli in der garage33 einer Jury vor. Ihr Ziel: Das „Gründerstipendium.NRW“. Gründer werden bis zu einem Jahr lang mit monatlich 1.000 Euro gefördert. Initiator des Stipendiums ist das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Das Technologietransfer- und Existenzgründungs-Center der Universität (TecUP) gehört zu den Netzwerkpartnern und ist an der Auswahl und Vergabe der Stipendien beteiligt.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW: „Ich bin begeistert, wie schnell die ersten Pitches für das Gründerstipendium.NRW nach der Veröffentlichung des Programms Ende Juni stattfinden. Jetzt können sich in Paderborn die ersten Bewerberinnen und Bewerber vor einer Jury präsentieren und die Chance für ein Stipendium ergreifen. Herzlichen Dank an die Netzwerkpartner, die mit ihrem Engagement den Gründerstandort NRW voranbringen.“ Mit dem Stipendium will Nordrhein-Westfalen angehenden Gründern den Rücken freihalten, damit sie ihre Geschäftsideen weiterentwickeln können.

Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Vizepräsident für Wissens- und Technologietransfer der Universität Paderborn und Leiter des TecUP, ist Mitglied der Jury und meint: „Darauf haben die Gründer gewartet! Wir freuen uns sehr, dass das TecUP die ersten Teams schnell auf den Weg bringen kann.“

„Wir sind stolz, dass wir unsere Geschäftsidee der TecUP-Jury vorstellen konnten und sind gespannt, wie es weitergeht. Das Gründerstipendium.NRW ist eine Riesenchance, unsere Idee weiter voranzutreiben und in die Umsetzung zu bringen. Der Bewerbungsprozess für das Stipendium lief total unkompliziert ab“, freuen sich Daniel Spears, Thea Rick und Sajjad Pervaiz, die ihre E-Care Lösung für Seniorenheime vorstellten.

Weitere Informationen zum Gründerstipendium, dem TecUP und der garage33 unter:

www.gruenderstipendium.nrw