Landesverband Lippe lädt am 23. Juni zur »Geburtstagsfeier« ans Schloss Brake

Familienfest aus Anlass seines 70jährigen Bestehens mit Ministerpräsident Armin Laschet; auch die Maus und der Elefant vom WDR sind dabei

Lemgo.. Der Landesverband Lippe feiert in diesem Jahr sein 70jähriges Bestehen. Zur großen Jubiläumsfeier am Sonntag, dem 23. Juni 2019, wird als Ehrengast Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, erwartet. Daneben sorgen die Maus und der Elefant vom WDR für viel Farbe beim bunten Familienfest: Gemeinsam mit dem Weserrenaissance-Museum bietet der Landesverband Lippe von 13.00 bis 18.00 Uhr rund um Schloss Brake ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tanz, Hüpfburg und Co.

„Geboren“ wurde der Landesverbandes im Jahr 1949: Nachdem der Anschluss Lippes an das Bundesland Nord- rhein-Westfalen am 21. Januar 1947 vollzogen war, wurde das Gesetz über die Gründung des Landesverbandes Lippe am 5. November 1948 im Düsseldorfer Landtag verabschiedet. In Kraft trat das Gesetz am 12. Oktober 1949, am 19. Dezember 1949 trat erstmals die Verbandsversammlung zusammen, zu ihrer konstituierenden Sitzung. „Der Landesverband Lippe ist auch nach sieben Jahrzehnten das Herz der lippischen Familie und wir freuen uns über das deutliche Bekenntnis der Landesregierung zu den lippischen Punktationen und dem Lan- desverband“, sagt Arne Brand, Allg. Vertreter der Verbandsvorsteherin. „Als bedeutender Kulturträger und Kultur- förderer mit deutlichem Fokus auf kulturelle Bildung und Jugendkultur, war es uns wichtig, ‚unseren‘ 70. Geburts- tag mit Kindern und Jugendlichen, mit ihren Eltern und Großeltern – kurz: mit den Lipperinnen und Lippern zu feiern. Deshalb laden wir gemeinsam mit dem Weserrenaissance-Museum zum Familienfest ein.“ Brand freut sich sehr, dass sich Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, als besonderer Ehren- gast angesagt hat, um dem Landesverband persönlich zu gratulieren: „In seinem Beisein wird u. a. der neue Imagefilm des Landesverbandes Premiere haben“, kündigt Brand an.

Im Mittelpunkt des Nachmittags stehen Familien mit Kindern: Für sie, aber auch für alle anderen erwachsenen Fans, gibt es Lach- und Sachgeschichten mit der Maus. Eine Maus-Hüpfburg lädt zum Toben ein, außerdem können sich Kinder Mausohren basteln oder sich ein Mausgesicht schminken lassen. Auch beim Stand der Feu- erwehr Lemgo und bei Aktionen der Lippischen Landes-Brandversicherung dreht sich alles um Spiel und Spaß für Kinder. Und wer möchte, kann im Kanu um das eindrucksvolle Schloss Brake schippern.

Auf der Bühne beweist die Musikschule Lemgo, dass sie den Rhythmus im Blut hat. Bei einem Auftritt des „Tanz Treffs Hey“ zeigen verschiedene Altersklassen ihr Können, angefangen beim Kindertanzen über die Hip Hop Kids und Break Dancer bis hin zu den Erwachsenen. Wer nach so viel Aktion eine kleine Pause einlegen möchte, kann sich bei „Chansons und Liederlichem“ von Monika Rey und Eva Schüttler entspannen, an Kurzführungen durch die Dauer- und Sonderausstellungen des Weserrenaissance-Museums teilnehmen, insbesondere die neue Ausstellung „Achtung Bildakrobat!“ in Augenschein nehmen oder in nachgeschneiderte Renaissance-Kostüme schlüpfen und Fotos zur Erinnerung knipsen. Und wenn sich zwischendurch mal der kleine oder große Hunger meldet, winken diverse Stände mit allerlei herzhaften und süßen Leckereien. Der Eintritt ist frei.

„Ermöglicht wurde das Familienfest ganz wesentlich von der Lippischen Landes-Brandversicherung, die uns großzügige Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat. Auch die Dreharbeiten für den neuen Imagefilm waren nur dank des Sponsorings der Firma Hillgraf aus Detmold möglich. Beiden Unterstützern gilt unser herzlicher Dank“, so Brand abschließend.