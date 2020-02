Landesgartenschau Kamp – Lintfort

Kamp Lintfort. Berg­bau­tra­di­ti­on und Klos­ter­kul­tur las­sen sich auf der La­ga 2020 ge­mein­sam er­le­ben. Auf ei­nem ehe­ma­li­gen Berg­werks­ge­län­de, auf dem 2012 die letz­te Koh­le ge­för­dert wur­de, er­in­nert ein grü­ner Ze­chen­park samt Zen­trum für Berg­bau­tra­di­ti­on und För­der­turm mit Aus­sichts­platt­form an die jüngs­te Ver­gan­gen­heit. Die denk­mal­ge­schüt­zen An­la­gen des Klos­ters Kamp, die eben­falls zum Lan­des­gar­ten­schau­ge­län­de ge­hö­ren, ent­füh­ren Be­su­cher bis ins 12. Jahr­hun­dert, in dem das ers­te Zis­ter­zi­en­ser­klos­ter auf deut­schem Bo­den ge­grün­det wur­de.

Durch Paradiesgärten gehts hoch zum Abteiberg:

Über ei­ne zwei Ki­lo­me­ter lan­ge ?Er­leb­ni­s­ach­se Wan­del­weg? sind das his­to­ri­sche Klos­ter­ge­län­de so­wie die in Tei­len neu ge­stal­te­te Park­land­schaft ?Kam­per Gar­ten­reich? mit dem Ze­chen­park ver­bun­den. Der Weg hoch zum Ab­tei­berg führt durch die neu­en Pa­ra­dies­gär­ten und bie­tet schö­ne Ein- und Aus­bli­cke. Ei­nen sehr gu­ten Über­blick über Kamp-Lint­fort und das ins­ge­samt rund 40 Hekt­ar gro­ße Gar­ten­schau­ge­län­de ge­win­nen Be­su­cher üb­ri­gens bei ei­nem Auf­stieg auf den 70 Me­ter ho­hen För­der­turm des eins­ti­gen Berg­werks West, der zur Lan­des­gar­ten­schau zum Aus­sichts­turm um­ge­baut wird. Das The­ma Berg­bau ist auch in an­de­ren Be­rei­chen der La­ga sehr prä­sent, et­wa als zen­tra­ler Be­stand­teil von Füh­run­gen so­wie in ei­nem neu­en Zen­trum für Berg­bau­tra­di­ti­on, das auf dem Lan­des­gar­ten­schau­ge­län­de ent­steht.

Anfassen und ausprobieren:

An­fas­sen und aus­pro­bie­ren steht gleich ne­ben­an in ei­ner Spiel- und Tie­r­oa­se im Fo­kus: Vor al­lem Kin­der dür­fen sich auf ei­nen neu­en Tier­park freu­en in dem Haus- und Nutz­tie­re wie Zwerg­zie­gen, Scha­fe, Schwei­ne, Al­pa­kas, Po­nys, Erd­männ­chen und Meer­schwein­chen woh­nen und zum Teil auch ge­strei­chelt wer­den dür­fen.

Ter­min: 17. April bis 11. Ok­to­ber 2020

/www.kamp-lint­fort2020.de