Landesgartenschau 2017: Blumenpracht & Waldidylle

Bad Lippspringe. Eine bewährte Marke bekommt eine neue Note: Zum ersten Mal präsentiert sich die Lan- desgartenschau (LGS) Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 vor einer Wald-Kulisse. Die Kurstadt Bad Lippspringe ist der bislang kleinste Ort, der die beliebte Großveranstaltung ausrichten wird. Dafür hat der Heilklimatische Kurort der Premium Class, idyllisch gele- gen zwischen Eggegebirge und Teutoburger Wald sowie am Rande der Senne, etwas Besonderes zu bieten. Unter dem Motto „Blumenpracht & Waldidylle“ wird es Blumen- schauen, Themengärten und Events zwischen zwei Parks und der Innenstadt geben.

Erstmalig urkundlich erwähnt wurde die Stadt Bad Lippspringe im Jahr 780 in den Reichsanna- len Karls des Großen. An der Quelle der Lippe, des längsten Flusses in Nordrhein-Westfalen, fanden damals mehrere Reichsversammlungen statt. Das erste Stadtrecht erhielt Bad Lip- pspringe im Jahr 1445, das heutige Stadtrecht stammt aus dem Jahr 1921. Mit der Entdeckung der Arminius-Quelle im Jahr 1832 startete der Kurbetrieb. Bad Lippspringe ist der einzige Ort in Nordrhein-Westfalen, der die Bezeichnungen Heilbad und Heilklimatischer Kurort führen darf.

Zuschlag für die LGS bereits im Jahr 2011

Mit einer Vorstudie begannen im Juni 2009 die Bemühungen zur Ausrichtung der LGS 2017 in Bad Lippspringe. Ab September 2010 folgte die Machbarkeitsstudie, im Januar 2011 die Be- werbung. Gegen namhafte Konkurrenten setzte sich die Stadt durch und bekam im Juni 2011 den Zuschlag. Erste sichtbare Zeichen auf dem Weg zur Landesgartenschau waren die Ent- scheidungen zum Maskottchen „Lippolino“ im Mai 2012 und zum Logo im Januar 2013. Im An- schluss an den Wettbewerb der Landschaftsarchitekten vom April bis November 2013 starteten im Februar 2014 die Bauarbeiten auf dem Gelände der zukünftigen Gartenschau.